HABER
  4. ABD'de yemek teslimatı yapan bir Türk, silahlı saldırı sonucu öldü

ABD'de yemek teslimatı yapan bir Türk, silahlı saldırı sonucu öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 07:12 | Son Güncelleme

ABD'nin Virginia eyaletinde yemek teslimatı yapan bir Türk vatandaşı, siparişi almak için girdiği restoranda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ABD'de yemek teslimatı yapan bir Türk, silahlı saldırı sonucu öldü

Yemek teslimat şirketi DoorDash'da şoförlük yapan 56 yaşındaki Yusuf Özgür, perşembe sabah saatlerinde girdiği Virginia eyaleti Manassas bölgesindeki Denny’s restoranında iki soyguncu tarafından saldırıya uğradı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Virginia polisi, silahlı ve maskeli soyguncuların söz konusu restorana girdiğini ve içerdeki 23 kişinin cüzdan ve telefonlarını aldığını belirtti.

Soygun esnasında siparişi almak için içeri giren Özgür'ün kapıyı tuttuğu ancak soyguncuların Özgür'ün kafasına sopa ile vurup daha sonra göğüs bölgesine ateş ettiği bildirildi.

İçerideki bir kişiyi daha ateş ederek yaralayan soyguncuların olay yerinden kaçtığı belirtilirken, eyalet polisi failleri arama çalışması başlattı. Polis, soyguncuları bulana ya da ihbar edene 10 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

16 ve 10 yaşlarında iki çocuk babası olan Özgür'ün, geçimini sağlamak için iki işte çalıştığı ve yemek teslimatını ek iş olarak yaptığı belirtildi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Olaya dair yazılı bir açıklama yayımlayan DoorDash yönetimi ise, Özgür'ün ölümünden dolayı son derece üzgün olduklarını belirterek, "Acılı aileye ulaşıp, geçirdikleri bu zor zamanlarda her türlü destek için yanlarında olduğumuzu belirttik. Bu korkunç olayın aydınlatılması için emniyet görevlileri ile irtibat içerisindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan, Özgür'ün cenaze masrafları için GoFundMe adlı bağış toplama sitesi üzerinden yardım kampanyası başlatıldı.

(AA)

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
'Dur' ihtarına uymadı! Evinde el bombası çıktı'Dur' ihtarına uymadı! Evinde el bombası çıktı
Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyetiTürkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD soygun Virginia Yusuf Özgür

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı!

Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran'da nükleer santrale yakın bölgede deprem

Son dakika! Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

Netanyahu parti içi liderlik yarışında zaferini ilan etti

Netanyahu parti içi liderlik yarışında zaferini ilan etti

Son dakika! Reuters duyurdu: Libya, Türkiye’den askeri destek talep etti

Libya, Türkiye’den askeri destek talep etti

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.