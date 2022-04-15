ABD’de Yeni Bir Polis Şiddeti İddiası

ABD'nin Michigan eyaletinde 4 Nisan’da, bir polis memuru trafik kontrolu için durdurduğu siyah bir sürücüyü vurarak öldürdü. Polis, olayın kamera görüntülerini dün yayınladı.

Sürücünün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 26 yaşındaki bir göçmen olan Patrick Lyoya olduğu açıklandı. Soruşturma sürerken adı kamuoyu ile paylaşılmayan polis memuru ise ücretli izne çıkarıldı.

Grand Rapids Emniyet Müdürü Eric Winstrom, şeffaf davranmak istediklerini söyleyerek Lyoya'nın arabasındaki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerin yanısıra, polis memurunun üzerindeki, devriye arabasındaki ve olayın gerçekleştiği yerdeki evin kapı zilindeki kameraların kaydettiği görüntüleri paylaştı.

4 Nisan’daki trafik kontrolu, polisin Lyoya'yı otomobille eşleşmeyen plaka nedeniyle durdurmasıyla başladı. Kayıtlarda, Lyoya'nın arabadan indiği, aklı karışmış bir şekilde ‘’Ne yaptım?’’ diye sorduğu görülüyor.

Polisin ısrarla ehliyetini sorduğu ve arabasına geri binmesini söylediği Lloya, önce emirlere uyar gibi görünse de daha sonra arabanın sürücü kapısını kapatıp, polis kelepçelemeye çalışırken aracıyla uzaklaşmaya çalışıyor. Kısa bir kovalamacadan sonra memurla Lyoya bir çimenlikte boğuşuyor. Memurun şok tabancasını almak için süren arbede sırasında polis, Lyoya’yı silahla vuruyor.

Lyoya için adalet talep etmek üzere dün geç saatlerde Grand Rapids şehrinde toplanan göstericiler, silahlı saldırının ABD'de siyahlara yönelik polis şiddetinin son örneği olduğunu söyledi.

Siyahların medeni hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşu NAACP’den videoya yanıt olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Polis elinde başka bir siyah erkek öldü ve bu videodaki memur sorumlu tutulmalı. Başkan Biden, polis reformu için başkanlık kararnamesini artık imzalayın. Başkanlık kararnamesinin anlamlı yasaların yerini tutmayacağının farkındayız, ancak topluluğumuzu korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" denildi.

25 Mayıs 2020’de 46 yaşındaki siyah Amerikalı George Floyd, polis memuru Dererk Chauvin’in dizini boynuna bastırarak dokuz dakika boyunca yerde hareketsiz bırakmasıyla nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Floyd'un bir görgü tanığı tarafından cep telefonu ile kaydedilen ölümü, sadece ABD’de değil dünyanın dört bir yanında kurumsal ırkçılığa ve polis uygulamalarına karşı protestolara neden olmuştu. Derek Chauvin 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

