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ABD'de Yeni Corona Vakaları 3 Gündür 100 Binin Üzerinde

07.11.2020 18:20 | Son Güncelleme

ABD’de Cuma günü 121 bin yeni Corona virüsü vakası tespit edildi. Ülkedeki yeni Corona vakaları son üç gündür 100 binin üzerinde seyrediyor

ABD'de Yeni Corona Vakaları 3 Gündür 100 Binin Üzerinde

ABD’de Cuma günü 121 bin yeni Corona virüsü vakası tespit edildi. Ülkedeki yeni Corona vakaları son üç gündür 100 binin üzerinde seyrediyor.

Salgın ABD’nin özellikle bir bölgesinde artarken, can kaybı sayısı da yükseliyor.

Hastaneye kaldırılanların sayısında da ciddi oranda artış olurken, özellikle Ortabatı ve Güney eyaletlerinde hastaneler yeni gelen çok sayıda hastaya yer bulmak için acil tedbirler hayata geçirmek zorunda kalıyor.

Ortabatı eyaletleri salgındaki bu hızlı artıştan en çok etkilenen bölgeler oldu. Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Kuzey Dakota, Nebraska ve Oklahoma eyaletlerinde vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı.

ABD’de Eylül ayı ortasında salgında yeni artış dalgasının başlamasından bu yana bazı eyaletler aşamalı olarak periyodik aralıklarla karantina tedbirlerini tekrar devreye soktu. Örneğin, Maine eyaletinde maske kullanımı zorunluluğu kamuya açık tüm alanları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Colorado eyaletinin Denver kentinde de halktan saat 22.00 ile 05.00 arasında evlerinde kalmaları istendi.

Dünyada durum

Hindistan Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, son 24 saatte 50 binin üzerinde yeni Corona vakasının tespit edildiğini ve yaklaşık 600 can kaybının olduğunu bildirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Hindistan’da toplam 8,4 milyon Corona vakası bulunuyor. Hindistan’dan daha yüksek sayıda vakaya sahip tek ülke 9,7 milyonla ABD.

Fransa, İtalya ve Rusya’da da günlük vaka artışlarında Cuma günü yeni rekorlar kırıldı.

Fransa’da Cuma günü 60 bin 486 yeni vaka rapor edilirken, bu rakam Perşembe günkü 58 binlik rekoru da geride bıraktı. Fransız Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 823 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İtalya’da da son 24 saatte 37 bin 809 yeni Corona vakası ülkede bugüne kadarki en yüksek rakam oldu. Rusya’da da 20 bin 582 vakayla günlük vaka rekoru kırıldı.

İngiltere Perşembe günü 4 hafta sürecek karantinaya giderken, Yunanistan da bugün 3 haftalık karantina uygulamasını başlattı.

Danimarka’dan İngiltere’ye seyahat eden kişiler için 14 gün karantinada kalmaları zorunluluğu getirildi.

Pakistan’da da büyük kentlerin belirli kısımlarında hafif düzeyde de olsa karantina tedbirlerinin uygulanacağı açıklandı. Ülkede Cuma günü 1376 yeni vaka ve 30 can kaybı rapor edildi.

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