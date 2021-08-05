ABD'de Yeni Corona Vakaları Son 6 Ayın Zirvesinde

Amerika’da yeni Corona virüsü vakaları son 6 ay içindeki en yüksek sayıya çıktı. Son verilere göre, 4 Ağustos’ta ülke genelinde 100 binden fazla yeni Corona vakası tespit edildi.

Reuters haber ajansına göre, son bir haftada günlük yeni vaka sayısı ortalaması 94 bin 819’a ulaştı. Buna göre, günlük yeni vaka sayısı ortalaması bir ay içinde beşe katlanmış oldu.

Ülkede Delta varyantı hızla yayılmaya devam ederken, Amerika’nın bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkilisi Dr. Anthony Fauci de dün yaptığı açıklamada, yeni vaka sayılarının önümüzdeki haftalarda günlük ortalama 200 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Fauci, McClatchy yerel yayın kuruluşuna verdiği röportajda, Delta varyantından daha bulaşıcı bir Corona virüsü türünün ortaya çıkması halindeyse sorunun çok daha büyüyeceğini söyledi. Fauci ayrıca aşı olmayı reddedenlerle ilgili olarak da, “Aşı olmayanlar bunun sadece kendileriyle ilgili olduğunu sanıyor ancak yanılıyorlar. Bu herkesi ilgilendiren bir durum” ifadelerini kullandı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı şu an Amerika’da yeni tespit edilen vakaların yüzde 83’ünü kapsıyor.

Cumhuriyetçiler’in Demokratlar’a kıyasla aşı olmaya daha karşı olduğu ülkede aşılama oranı da eyaletlere göre farklılık gösteriyor. En yüksek aşılama oranının kaydedildiği Vermont’ta şu ana kadar eyalet nüfusunun yüzde 76’sı en az bir doz aşı olmuş durumda. Mississippi’deyse bu oran yüzde 40.

Beyaz Saray’ın Corona virüsüyle mücadele ekibinin açıkladığı son verilere göre, enfeksiyona yeni yakalananlar arasında hastalığı ağır geçirenlerin yüzde 97’si aşı olmayan kişilerden oluşuyor.

Corona virüsüne bağlı ölümler de son haftalarda artışa geçti. Bu artış, günlük ortalama 377 ölümün kaydedildiği geçen hafta içinde, yüzde 33 olarak belirlendi.

Florida, Teksas ve Louisiana gibi son haftalarda en fazla yeni vaka sayısının tespit edildiği ve hastanelerde boş yatak sayılarının azaldığı güney eyaletleri aynı zamanda da aşılama oranının en düşük seyrettiği bölge konumunda.

Başkan Joe Biden da Florida ve Teksas eyaletlerinin Cumhuriyetçi liderlerine seslenerek, sağlık yetkilileri ve uzmanların uyarı ve önerilerine uyma çağrısı yaptı.

Bazı şirketler çalışanlarına ve müşterilerine aşı olma zorunluluğu getirirken, New York kentinde restoran, spor salonu ve benzeri işletmelere girenlere aşı olduklarını belgeyle kanıtlama şartı devreye sokuluyor.

New York Times gazetesinin hafta başında yayınladığı habere göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA), Pfizer’ın BioNTech’le ortak geliştirdiği aşıya Eylül ayının başına kadar tam onay vermesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu gelişme, aşı olma konusunda kararsız olan bazı Amerikalılar’ın aşı olmayı kabul etmesini sağlayabilir.

