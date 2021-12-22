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ABD'de yeni Covid ilacı Paxlovid'e onay

22.12.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, "salgınla mücadelede büyük bir adım" olarak nitelendirdiği Paxlovid adlı yeni bir Covid-19 ilacına kullanım izni verdi.

ABD'de yeni Covid ilacı Paxlovid'e onay

İlacın hastaneye yatışı ve ölümleri yüzde 90 azalttığı belirtiliyor.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer şirketinin ürettiği ve ağızdan alınan hap şeklindeki antiviral Paxlovid adlı ilaca 12 yaşından büyükler için kullanım izni verdi. Milyonlarca kişinin tedaviye erişimini sağlaması ümit edilen ilacı "pandemiyle dünya çapında mücadelede büyük bir adım" olarak nitelendiren FDA temsilcisi Patrizia Cavazzoni, ilacın Covid-19'un ilk tedavisinde kullanılmasının öngörüldüğüne dikkat çekti.

Cavazzoni, "Bu izin, yeni varyantların ortaya çıktığı bir dönemde Covid-19'la mücadelede yeni bir olanak sunuyor" açıklamasını yaptı. İlaç, hastalığın ağır seyretme ihtimali bulunan yüksek riskli hastalar açısından büyük önem taşıyor.

Riski yüzde 90 oranında azaltıyor

Pfizer'in yaptığı klinik deneylerde, riskli hastaların ilacı semptomların başlamasının ardından beş gün boyunca 12 saatte bir alması durumunda hastaneye yatma ihtimali ve ölümlerin yaklaşık yüzde 90 oranında azaldığı görüldü. Antiviral nitelikteki ilaç, virüsün hücrelerde çoğalma yeteneğini zayıflatıyor ve böylece hastalığın gelişimi yavaşlıyor. İlaç, HIV hastalarının tedavisinde kullanılan Ritonavir ilacının yeni bir etken madde olan Nirmatrelvir ile kombine edilmesiyle geliştirildi.

Nirmatrelvir, virüsün çoğalmasına neden olan enzimin etkisini bloke ederken Ritonavir de Nirmatrelvir maddesinin parçalanmasını yavaşlatarak vücutta daha uzun süre ve daha yüksek seviyelerde kalmasını sağlıyor. FDA, ilacın yan etkileri arasında tat alma bozukluğu, tansiyonun yükselmesi, ishal ve kas ağrıları olabileceğini işaret etti.

Hastanelerin yükünü azaltabilir

Pfizer CEO'su Albert Bourla da ilacın hastalığın tedavisini evde sağlayarak hastaneler üzerindeki yükü azaltmasını da beklediklerini ifade etti. Avrupa İlaç Dairesi (EMA) da geçtiğimiz haftalarda Omicron kaynaklı yeni bir korona dalgasına karşı resmi onay öncesinde Paxlovid'in acil durumlarda kullanılmasına destek verme kararı almıştı.

AFP,Reuters/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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