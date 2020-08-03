ABD'de Yeni Ekonomik Yardım Paketinde Uzlaşı Yakın mı?

Beyaz Saray yetkilileriyle Kongre’nin en kıdemli Demokrat üyeleri Corona virüsü pandemisi sürecinde devreye sokulan yardım paketinin yenisi için bugün görüşmelere tekrar başlıyor. Salgının başlangıcında ekonominin ciddi oranda etkilenmesiyle beraber işlerini kaybedenlere sunulan haftalık 600 dolarlık yardım paketinin süresi geçen hafta sonlanırken, yetkililerin üzerinde çalıştıkları yeni paket işsizlere sunulacak yardımı da kapsıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato’nun Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows Cumartesi günü bir araya gelerek Cumhuriyetçiler’le Demokratlar arasında, yeni paketteki işsizlik yardımının miktarı ve süresiyle ilgili uzlaşmazlığa çözüm aradılar. Ülke genelinde Corona virüsü vakaları Haziran ayından bu yana yeniden artışa geçmesiyle beraber bazı kısıtlamalar yeniden gündeme gelirken, Pelosi ve Demokratlar işsizlik ödemelerinin 2020 yılı sonuna kadar aynı şekilde devam etmesini istiyor. Ancak Başkan Trump ve yönetimi haftalık işsizlik ödemelerinin 200 dolara indirilmesinden yana. Trump, bu miktarın, pandemi sürecinde işsiz kalanların kaybettiklerin maaşın ortalama yüzde 70’ini kapsayacağını savunuyor.

Pazar günü CBS televizyon kanalına konuşan Beyaz Saray Genel Sektreteri Meadows, “Hala uzun bir yolumuz var. Yakın zamanda bir çözüm olacağı konusunda iyimser değilim” ifadelerini kullandı. Corona virüsü salgını ardımı paketinin toplam miktarı konusunda da taraflar farklı öneriler sundu. Demokratlar yeni paketin de 3 trilyon olmasını isterken, Cumhuriyetçiler bunu 1 trilyona indirme çabasında. ABD televizyon kanalında arka arkaya röportaj veren Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’yle Maliye Bakanı Mnuchin’in görüş ayrılıkları bir kez daha gözler önüne serildi. Pelosi haftalık 600 dolarlık işsizlik yardımının hala “elzem” olduğunu söylerken Mnuchin aylık işsizlik maaşlarının normal koşullardaki maaşlara göre bir yüzde oranına dayandırılması gerektiğini savundu. Yardımın “tamamen insanları yoksul bırakmamak için” olduğunu söyleyen Pelosi, miktarda talep ettiklerinin biraz altında bir öneriye onay verebileceklerinin altını çizdi ve Cumhuriyetçileri ise “hiçbir şeye onay vermemekle” eleştirdi.