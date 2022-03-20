ABD’de yeni göçmen yatırımcı yasası onaylandı

EB-5 Göçmenlik Bölge Merkezi Programı olarak bilinen yatırım yoluyla ülkeye kabul edilecek yeni göçmenlik yasası, kongrenin onayından sonra ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girdi.

2027 yılına kadar yürürlükte olacak yeni yasayla belirlenen bölgelerde yapılacak federal projelere 800 bin dolar yatıracak yatırımcı ve ailesine ABD vatandaşlığının yolu açılacak.

Yeni yasa çerçevesinde yabancı yatırımcının kendisine, eşine ve 21 yaş altı çocuklarına ABD’de oturma ve çalışma izni olan ayrıca ülke vatandaşlığının yolunu açan Green Card verilecek.

ABD Göçmenlik Dairesi daha önce yatırımcı göçmen programı için yapılacak yatırım tutarını bir milyon dolar olarak belirlemişti. Uzun tartışmaların ardından Kongre’ye sunulan yeni yasa, bu miktarı istihdam yaratacak bölgelerde yapılacak projeleri kapsayacak bir şekilde 800 bin dolara indirdi. Göçmen yatırımcı federal projeye yatırdığı 800 bin doları isterse beş yıl sonra geri alabilecek.

“GÖÇMEN YATIRIMCILAR YÜZBİNLERCE AMERİKALI’YA İŞ YARATACAK”

Göçmenlik Fonu Başkanı Nick Mastroianni, göçmenlerin yatırımıyla oluşan EB-5 programının yüz binlerce Amerikalı’ya iş yaratan ve kurtaran proje olduğunu belirterek,"EB-5 Bölge Merkezi Programının bugün yeniden yetkilendirilmesi başarısı, gerçekten ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Bölgesel merkez projelerinin yaratacağı yüz binlerce işini ABD olarak sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, yeni yasayla birlikte göçmen yatırımcılara getirilen kolaylıklar, başvuru işlemlerinde bekleme sürelerinin kısaltılması, göçmenlik ofislerine işlemlerin hızlandırılması için fon sağlanmasının ABD’ye çok sayıda yeni yatırımcı göçmen sağlayacağını ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacağını ifade etti.

Akbulut, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede yeni yasayla ABD’nin yatırım karşılığında vatandaşlık vermede diğer Avrupa ülkelerinden bir adım öne geçtiğini belirterek, ”EB5 yasası yeni kurallarıyla 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Bir önceki geçerli olan uygulama 30 Haziran 2021 tarihinde son bulmuş ve Kongre tarafından uzatılmamıştı. Yeni uygulamanın en avantajlı tarafı yatırımcıların ilk başvuruyla beraber statü değişikliği başvurusunu yapabilecek olması. Bu durumda eğer yatırımcı ABD’de ise birkaç ay içinde çalışma izni alabilecek. Diğer önemli bir hususta işlem sürelerinin bir hayli kısaltılması yönünde göçmenlik ofislerine yetki verilmesi. Başvuruları işlemde olanlar yeni değişiklikten etkilenmeyecekler ve işlemleri kaldığı yerden devam edecek. Başvuruları işlemde olan ve yeni yatırım için bekleyen yatırımcılar tarafından merakla beklenen yeni yasa memnunlukla karşılandı” dedi.

