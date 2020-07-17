ABD'de Yeni Rekor: Bir Günde 77 bin 217 Yeni Corona Virüsü Vakası

Amerika’da Corona virüsü salgınında yeni bir vaka sayısı rekoru kırıldı. Son 24 saatte ülkede 77 binden fazla yeni vaka tespit edilirken yaklaşık bin kişi de hayatını kaybetti.

ABD’de yeni vaka sayısı bugün 77 bin 217 olarak açıklanırken bu da yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Daha önce bir günde görülen en fazla vaka sayısı, 69 bin 70 olarak belirlenmişti. Haziran ayında günlük ortalama vaka sayısı 28 bin civarında olurken Temmuz’da bu rakam 57 bin 625’e yükseldi.

En çok vakanın görüldüğü Teksas eyaletinde dün 15 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi. Teksas’ı 14 bin civarında vakayla Florida, 10 bin dolayında vakayla da California izliyor.

Son 24 saatte ülke genelinde Corona virüsü salgını nedeniyle 969 kişi öldü. En çok can kaybı da Florida, Güney Carolina ve Teksas eyaletinde yaşandı.

Amerika’da bugüne dek toplam can kaybı sayısı 138 bini aştı. Öte yandan birçok eyalette hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin de dolduğu belirtiliyor.

Teksas ve Arizona eyaletlerinde hayatını kaybeden kişileri koymak üzere morglarda yer kalmadığı ifade ediliyor.