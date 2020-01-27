HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. ABD'de yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 01:43 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi

ABD'de Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) tespit edilen kişilerin sayısı 5'e yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, California ve Arizona eyaletlerinde 3 kişide daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Vakanın görüldüğü 3 kişinin de daha önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi.

ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı böylelikle 5'e yükselmiş oldu.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında şimdiye kadar 56 kişi hayatını kaybetti. Salgından etkilenenlerin sayısı ise neredeyse 2 bine ulaştı.

ABD'de 5 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'daki bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.

- Virüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronovirüs: Çin'deki yeni virüsün belirtileri neler, nasıl ortaya çıktı ve neden ölümlere yol açıyor?Koronovirüs: Çin'deki yeni virüsün belirtileri neler, nasıl ortaya çıktı ve neden ölümlere yol açıyor?
Çin'den beklenen haber geldiÇin'den beklenen haber geldi
Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin koronavirüs salgını Vaka Vuhan

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin salgına neden olan yeni koronavirüse karşı aşı geliştirmeye başladı

Çin'den beklenen haber geldi

Çin'de yayılan gizemli virüs Kanada'ya da sıçradı

Çin'de yayılan gizemli virüs bir ülkeye daha sıçradı

Hong Kong’da 'en yüksek alarm' durumuna geçildi

'En yüksek alarm' durumuna geçtiler

'Coronavirüs' yarasa kaynaklıysa mağara ekosistemi bozulmuştur

'Coronavirüs' yarasa kaynaklıysa...

Koronavirüs nedir? Koronavirüs korunma yolları

Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi ama... Bu hastalık öldürüyor!

Diz kireçlenmesine karşı 3 etkili yöntem

Dikkat! Gençlerde de yaygınlaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.