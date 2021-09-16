ABD’de Yeni Uluslararası Seyahat Sistemi Hazırlığı

ABD uluslararası seyahatler için yeni bir sistem getirmeye hazırlanıyor. Bu sistemle planlanan, dünyanın büyük kısmının ülkeye girişini engelleyen seyahat kısıtlamaları kaldırılınca yetkililerin temas takibi yapılabilmesini sağlamak.

Beyaz Saray Corona virüsüyle mücadele koordinatörü Jeff Zients, ABD Seyahat ve Turizm Tavsiye Kurulu’na yönetimin ABD ve dünya genelinde Delta varyantından kaynaklanan vakalar nedeniyleseyahat kısıtlamalarını esnetmeyi henüz düşünmediğini bildirdi.

Reuters haber ajansı ilk olarak Ağustos başında Beyaz Saray’ın ülkeye girişte neredeyse tüm yabancı ziyaretçileri kapsayan aşı zorunluluğu koşulu getireceğini bildirmişti. Beyaz Saray da yabancı ve uluslararası yolcular için aşı zorunluluğunu değerlendirdiğini doğrulamıştı.

Zients, ileride daha fazla kişinin ülkeye girmesine izin verilebileceğini söyledi ve Amerikan halkının seyahat sistemine güvenebilmesini sağlamanın önemini vurguladı.

‘‘Yabancılara aşı zorunluluğunu değerlendiriyoruz’’

Zients, ‘‘Yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeyi değerlendiriyoruz’’ diye konuştu.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Corona virüsü vakalarındaki artışın uluslararası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önlediğini söyledi. ‘‘Ölçü bazlı bir sisteme geçmek istiyoruz" diyen Raimondo, "Bunu yapmadan önce, ülke içindeki durumu daha iyi kontrol altına almalıyız. Bu da herkesin aşılanmasını sağlamaktan geçiyor’’ diye konuştu.

Zients yeni planın mevcut kısıtlamaları kaldıracağını ve daha güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir olacağını söyledi. Zients yönetimin kısıtlamaları ne zaman hafifleteceğinin ölçütünün ne olacağını ise söylemedi.

Zients yurtiçinde ve diğer ülkelerdeki aşılama oranının önemli olduğunu söyledi ve havayolu şirketleri gibi seyahat şirketlerine acilen çalışanlarına aşı zorunluluğu getirme çağrısı yaptı.

Havacılık sektöründeki bazı yetkililer Biden yönetiminin aylarca ya da 2022’ye kadar seyahat kısıtlamalarını kaldırmamasından endişe ediyor.

ABD’nin sıradışı seyahat kısıtlamaları Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla ilk olarak 2020 yılının Ocak ayında Çin’e uygulanmaya başlanmıştı. Daha sonra listeye birçok ülke eklenmişti. En son Mayıs ayında Hindistan da bu ülkeler arasına girmişti.

Zients yönetimin mümkün olan en kısa sürede seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı istediğini de sözlerine ekledi.

CDC yolcularla temas kurabilecek

Zients yeni sistemin Amerika’ya giren yolcuların temas izleme verilerini içereceğini ve Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Corona virüsüne yakalanmaları halinde yolcularla temas kurmasını mümkün kılacağını kaydetti.

Trump yönetimi 2020 yılında havayollarının ABD içindeki uluslararası yolculardan temas takip bilgisi toplamasını yönetimden üst düzey yetkililerin mahremiyet kaygıları nedeniyle engellemişti.

Zients yeni sistemin yalnızca kısıtlamaları kaldırmanın güvenli olduğunu düşündüklerinde devreye gireceğini söyledi.

ABD, son 14 günde İngiltere’de bulunmuş olan ve ABD vatandaşı olmayan birçok ülkenin yolcularıyla Avrupa’da sınır kontrolu uygulanmayan 26 Şengen ülkesinin yolcularını ve İrlanda, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya’dan gelen yolcuların ülkeye girmesini yasaklıyor.

ABD ayrıca, Meksika ve Kanada ile kara sınırlarındaki çoğu ABD vatandaşının zorunlu olmayan seyahatlerini de yasaklıyor.

Yasakları eleştirenler ise Corona virüsü vakalarının yüksek olduğu bazı ülkelerin listede olmadığını, listedeki bazı ülkelerdeyse salgının kontrol altına alındığını söylüyor.

