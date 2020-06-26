ABD'de yeni vaka sayısı en yüksek seviyede

Koronavirüsle ilgili gündemde öne çıkan gelişmeler.Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana 24 saat içerisindeki en yüksek koronavirüs vaka sayısı kaydedildi. ABD'de perşembe günü 39 bin 818 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bugüne kadar 24 saat içinde en çok vaka 36 bin 426 ile 24 Nisan'da bildirilmişti. Bu hafta Alabama, Arizona, California, Florida, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, Güney Carolina ve Wyoming eyaletlerindeki vaka sayılarında büyük artış kaydedildi. İngiltere'de sahilleri kapama tehdidi İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs ile ilgili talimatlara uyulmaması nedeniyle ülke sahillerini kapama tehdidinde bulundu. "Geri adım atmamız mümkün değil. Bu hastalığı durdurmamız lazım" diyen Hancock, vaka sayılarının yeniden yükselmesi durumunda hükümetin harekete geçeceği konusunda uyardı. Perşembe günü güzel havanının etkisiyle İngiltere'de vatandaşlar ülkenin güney sahillerine akın etmişti. Sahillerde sosyal mesafe kuralları görmezden gelinmişti. Özellikle Bournemouth kenti girişinde saatler süren otomobil kuyrukları meydana gelmiş, trenlerde aşırı doluluk yaşanmış, sahilde çöp yığınları oluşmuştu. Yerel yetkililer ve zabıta duruma müdahale etmeye çalıştıklarında tükürüklü saldırıya maruz kaldıklarından şikâyet etmişti.

Brezilya'da 40 bine yakın yeni vaka Dünya genelinde en fazla koronavirüs vakası kaydedilen ikinci ülke konumunda bulunan Brezilya'da Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre son 24 saatte 39 bin 483 koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bin 141 kişi ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 1,2 milyonu aşmış durumda. COVID-19 nedeniyle toplamda en az 54 bin 971 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da uygulamanın etkili olduğuna dair güven düşük Almanya'da koronavirüs ikaz uygulaması şimdiye milyonlarca kez indirildi. Ancak yapılan bir araştırmaya göre, mobil uygulamanın etkili olduğuna dair duyulan güven oranı oldukça düşük. Kamu yayıncılık kuruluşu ZDF tarafından yaptırılan "Politbarometer" adlı ankete katılanların yüzde 38'i uygulamanın salgının Almanya'da kontrol altına alınmasında büyük bir rol oynayabileceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 56'si ise bu görüşe katılmıyor. Almanya'da bulaşıcı hasalıklar konusunda yetkili merci olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre, koronavirüs vaka sayısı 477 artışla 192 bin 556'ya yükseldi. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 21 artarak toplamda 8 bin 948 oldu.