"ABD'de Yeni Vakalar Azalıyor Ancak Mutasyon Bir Tehdit Unsuru"

Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada ABD'de yeni Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının ve hastanede tedavi altına alınan hasta sayısının azalma eğilimi gösterdiği bildirildi. Açıklamada, Biden yönetiminin 100 günde 100 milyon kişiyi aşılama hedefine ulaşma konusundaki iyimserliğinin sürdüğü de kaydedildi.

Ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rachel Walensky, Amerika'nın farklı bölgelerinde Corona virüsünün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının bu olumlu ivmeyi tehdit edebileceğini söyledi.

Amerika'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci ise Amerikalılar'ın sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerektiğini, ilave önlem olarak iki kat maske kullanmanınsa hiçbir zararı olmayacağını söyledi.

Fauci ayrıca Pazar akşamı oynanacak Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) final maçı Super Bowl'u izlemek için insanları partiler düzenlememeleri konusunda da uyardı. Uzman, halka, maçı evlerinde kendi başlarına izleme çağrısı yaptı.

"Noel, Yılbaşı ya da Şükran Günü gibi özel günlerden sonra her zaman vaka sayılarında artış görülüyor. Super Bowl Amerika için çok önemli bir olay” diyen Fauci, ”Super Bowl akşamı maçı beraber izlemek ne kadar eğlenceli olursa olsun şimdi bunu yapmanın zamanı değil" dedi.

Fauci, özel günlerde kutlama yapmanın en güvenli yolunun sadece aynı evde yaşayanlarla beraber olmak olduğunun altını çizdi.

Amerikan Futbol Ligi (NFL) de Pazar akşamı Kansas City Chiefs ve Tampa Bay Buccaneers takımları arasında oynanacak final karşılaşmasını stadyumda izleyecek kişi sayısını 22 binle kısıtladı.

