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ABD’de Yeni Vakalarda Yüzde 25 Düşüş

09.02.2021 01:54 | Son Güncelleme:
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ABD’de Yeni Vakalarda Yüzde 25 Düşüş

ABD’de geçen hafta 825 bin yeni Corona virüsü vakası tespit edildi, bu da yeni vakalarda yüzde 25’lik düşüşe işaret ediyor. Bunun salgının başlamasından bu yana yaşanan en büyük düşüş olduğu belirtildi

ABD’de geçen hafta 825 bin yeni Corona virüsü vakası tespit edildi, bu da yeni vakalarda yüzde 25’lik düşüşe işaret ediyor. Bunun salgının başlamasından bu yana yaşanan en büyük düşüş olduğu belirtildi. Ancak yetkililer yeni varyantların bu ilerlemeyi yavaşlatmasından ya da tersine çevirmesinden endişeli.

Reuters haber ajansının verilerine göre yeni vakalar Kasım ayının başından bu yana dört hafta boyunca arka arkaya düştü. En sert düşüş ise California’da yaşandı. 7 Şubat’la biten hafta eyalette vakalar yüzde 48 oranında düştü. Yalnızca Oregon, Porto Riko, Arkansas ve Vermont’ta yeni vakalarda artış görüldü.

Beyaz Saray’ın Corona Virüsü Görev Gücü’nden salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci, Mart ayında ABD’de baskın olacak Corona virüsü türünün İngiltere varyantı olabileceğini belirtti.

Fauci, şu anda ABD’de baskın olan Corona virüsü türünün halen Çin’den çıktığı tahmin edilen orijinal tür olduğunu, ancak altı hafta içinde, yayılma hızı fazla olan İngiltere’den çıkan yeni mutasyonlu türün baskın tür haline gelebileceğini kaydetti.

Fauci, dağıtımı devam eden aşıların İngiltere varyantına karşı da oldukça etkili olduğunu belirtti, ancak aşıların Güney Afrika varyantı karşısındaysa etkisinin daha düşük olduğu uyarısında bulundu.

Fauci, Güney Afrika varyantı ABD’de etkili olmadan önce virüsün daha çok kontrol altına alınmış olmasını umduğunu söyledi ve bunun da aşıların hızlı yapılmasıyla sağlık önlemlerinin uygulanmasına bağlı olduğuna dikkat çekti.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre en az 32 milyon Amerikalı bir doz Corona virüsü aşısı oldu. Bunların 9 milyon 500 binden fazlasıysa aşının ikinci dozunu da oldu.

Yetkililer ABD’de şu ana kadar Corona virüsü varyantlarıyla bağlantılı 700 vaka tespit edildiğini kaydetti, bunların 690’ı İngiltere’de ortaya çıkan bulaşıcılığı daha yüksek olan varyant.

ABD virüsün farklı varyantlarına yönelik test yapmıyor bu nedenle de varyantlarla ilişkili vaka sayısının daha fazla olabileceği sanılıyor.

Fauci, olabildiğince fazla kişinin aşının ilk dozunu olması için uğraşacaklarını ancak ikinci dozun da zamanında yapıldığından emin olmaya çalışacaklarını belirtti.

Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü üst düzey danışmanı Andy Slavitt, 65 yaş üstündeki kişilere şimdiye kadar 17 milyon doz aşının yapıldığını bildirdi.

CDC Başkanı Rochelle Walensky ise maske takmaya devam etme ve maske kurallarını gevşetmeme uyarısında bulundu. Biden yönetimi özellikle görevdeki ilk 100 gününde Amerikalılar’dan Corona virüsüyle mücadele için maske takmalarını istemişti.

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