ABD’de Yeni Vakalarda Yüzde 25 Düşüş

ABD’de geçen hafta 825 bin yeni Corona virüsü vakası tespit edildi, bu da yeni vakalarda yüzde 25’lik düşüşe işaret ediyor. Bunun salgının başlamasından bu yana yaşanan en büyük düşüş olduğu belirtildi. Ancak yetkililer yeni varyantların bu ilerlemeyi yavaşlatmasından ya da tersine çevirmesinden endişeli.

Reuters haber ajansının verilerine göre yeni vakalar Kasım ayının başından bu yana dört hafta boyunca arka arkaya düştü. En sert düşüş ise California’da yaşandı. 7 Şubat’la biten hafta eyalette vakalar yüzde 48 oranında düştü. Yalnızca Oregon, Porto Riko, Arkansas ve Vermont’ta yeni vakalarda artış görüldü.

Beyaz Saray’ın Corona Virüsü Görev Gücü’nden salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci, Mart ayında ABD’de baskın olacak Corona virüsü türünün İngiltere varyantı olabileceğini belirtti.

Fauci, şu anda ABD’de baskın olan Corona virüsü türünün halen Çin’den çıktığı tahmin edilen orijinal tür olduğunu, ancak altı hafta içinde, yayılma hızı fazla olan İngiltere’den çıkan yeni mutasyonlu türün baskın tür haline gelebileceğini kaydetti.