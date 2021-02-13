ABD'de Yeni Vakalarda Yüzde 25 Düşüş

Corona virüsü pandemisinde can kaybının 475 bini geçtiği Amerika’da, vaka sayı 28 milyona yaklaştı. Ancak yeni vaka sayılarındaki düşüş umutları tazeledi. Önlemler kadar aşılama kampanyasının hız kazanmasının da bu düşüşte etkili olduğu tahmin ediliyor. Ancak yetkililer yeni varyantların bu ilerlemeyi yavaşlatmasından ya da tersine çevirmesinden endişeli.

Reuters haber ajansı verilerine göre ülke genelinde yeni vakalarda kaydedilen ortalama düşüş yüzde 25. Bu oran, 3 milyon 500 bine yakın vaka ve 45 binden fazla can kaybının yaşandığı, pandemiden en fazla etkilenen ABD eyaleti California’da ise yüzde 48’e kadar ulaştı. 7 Şubat’la biten hafta içinde eyalette vakalar yüzde 48 oranında azaldı.

Ülkede aşılamanın daha da arttırılması için çalışmalar sürüyor. Biden yönetimi, aşıları doğrudan halk sağlığı merkezlerine göndermeye başlayacak. Beyaz Saray bu hafta ayrıca aşıların doğrudan eczanelere gönderilmesine de başladı. 6 bin 500 eczaneye aşı dozları gönderildi. Bu sayının 40 bine çıkması hedefleniyor.