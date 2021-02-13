ABD'de Yeni Vakalarda Yüzde 25 Düşüş

Corona virüsü pandemisinde can kaybının 475 bini geçtiği Amerika’da, vaka sayı 28 milyona yaklaştı. Ancak yeni vaka sayılarındaki düşüş umutları tazeledi. Önlemler kadar aşılama kampanyasının hız kazanmasının da bu düşüşte etkili olduğu tahmin ediliyor. Ancak yetkililer yeni varyantların bu ilerlemeyi yavaşlatmasından ya da tersine çevirmesinden endişeli.
Reuters haber ajansı verilerine göre ülke genelinde yeni vakalarda kaydedilen ortalama düşüş yüzde 25. Bu oran, 3 milyon 500 bine yakın vaka ve 45 binden fazla can kaybının yaşandığı, pandemiden en fazla etkilenen ABD eyaleti California’da ise yüzde 48’e kadar ulaştı. 7 Şubat’la biten hafta içinde eyalette vakalar yüzde 48 oranında azaldı.
Ülkede aşılamanın daha da arttırılması için çalışmalar sürüyor. Biden yönetimi, aşıları doğrudan halk sağlığı merkezlerine göndermeye başlayacak. Beyaz Saray bu hafta ayrıca aşıların doğrudan eczanelere gönderilmesine de başladı. 6 bin 500 eczaneye aşı dozları gönderildi. Bu sayının 40 bine çıkması hedefleniyor.
Johnson&Johnson firmasının, aşısının acil kullanım ruhsatı için başvurusunun da 26 Şubat’ta görüşülmesi bekleniyor. Tek dozluk bu aşının, Amerika’da aşı stoklarını arttırması ve aşılama kampanyasına hız kazandırması umuluyor.
Her üç Amerikalı’dan biri aşı yaptırmamaktan yana
Ülkenin bir numaralı bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve Beyaz Saray Corona Virüsü İle Mücadele Görev Gücü’nden Anthony Fauci, aşıların İngiltere varyantına karşı da etkili olduğunu belirtti; ancak aşıların Güney Afrika varyantı karşısında etkisinin daha düşük olduğu uyarısında bulundu.
Amerika’nın Sesi’nin (VOA) sorularını yanıtlayan Fauci, aşılama ile birlikte yeniden gündeme gelen sürü bağışıklığının normale dönüş için önemli olacağını kaydetti.
Fauci, “Bence nihayetinde normale yakın bir hayatımız olacak. Halk sağlığı kurallarına daha fazla dikkat edeceğiz. Aşılamada yüzde 70 ile 85 gibi belli bir oranı yakalarsak bu aynı zamanda sürü bağışıklığı oranı da olabilir. İşte o zaman kayda değer ölçüde bir normalliğe yaklaşabiliriz. Belki yüzde 100 değil ama şu anki gibi katı kısıtlamalar da olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Kısa süre önce yapılan bir anket, Amerikalılar'ın yüzde 15'inin kesinlikle aşı yaptırmayacağını, yüzde 17'sininse büyük olasılıkla aşı yaptırmayacağını ortaya koyuyor. Yani etkinlik ve güvenlik endişeleri sürerken her 3 Amerikalı'dan biri, Corona virüsü aşısı yaptırmamaktan yana görünüyor.
Uzmanlar, araştırma sonucunu, salgını sona erdirmek için gereken toplumsal bağışıklık seviyesine ulaşma yolunda olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriyor.
Corona virüsü enfeksiyonuyla mücadelede de Amerikalı ilaç firması Eli Lilly’nin geliştirdiği antikor tedavisi acil kullanım onayı aldı. Tedavinin, hastaneye yatma ve ölüm riskini 70 oranında azalttığı kaydedildi.