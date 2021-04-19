ABD'de yetişkinlerin yarısı en az bir doz aşı oldu

Beyaz Saray koronavirüs çalışma grubu da günde ortalama 3 milyondan fazla aşı yapıldığını açıkladı.Küresel koronavirüs salgınında vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan ABD'de aşı kampanyası hızla ilerliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) istatistiklerine göre, ülkede dört ay önce başlayan koronavirüs aşılama kampanyası kapsamında yetişkinlerin yarısından fazlasına en az bir doz aşı yapıldı. CDC'den yapılan açıklamada dört ay içinde yetişkin nüfusun yüzde 50,4'ünü oluşturan yaklaşık 130 milyon kişiye en az bir doz koronavirüs aşısı vurulduğu belirtildi. ABD'de her üç yetişkinden birine ise iki doz aşı yapıldığı açıklandı.

Koronavirüs salgınında özellikle tehdit altında bulunan 65 yaş üzeri yetişkinlerin ise yüzde 81'ine en az bir doz aşı yapıldığı, üçte ikisinin ise iki doz aşılarının tamamlandığı kaydedildi.

Beyaz Saray koronavirüs çalışma grubu da günde ortalama 3 milyondan fazla aşı yapıldığını açıkladı. Yaklaşık 330 milyon nüfusu bulunan ABD'de de 210 milyon doz aşı yapıldı. Tedarik edilen aşı miktarının ise 264 milyon dozdan fazla olduğu belirtildi.