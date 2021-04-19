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ABD'de yetişkinlerin yarısı en az bir doz aşı oldu

19.04.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 18 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 50,4'ünün en az bir doz koronavirüs aşısı olduğu bildirildi.

ABD'de yetişkinlerin yarısı en az bir doz aşı oldu

Beyaz Saray koronavirüs çalışma grubu da günde ortalama 3 milyondan fazla aşı yapıldığını açıkladı.Küresel koronavirüs salgınında vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan ABD'de aşı kampanyası hızla ilerliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) istatistiklerine göre, ülkede dört ay önce başlayan koronavirüs aşılama kampanyası kapsamında yetişkinlerin yarısından fazlasına en az bir doz aşı yapıldı. CDC'den yapılan açıklamada dört ay içinde yetişkin nüfusun yüzde 50,4'ünü oluşturan yaklaşık 130 milyon kişiye en az bir doz koronavirüs aşısı vurulduğu belirtildi. ABD'de her üç yetişkinden birine ise iki doz aşı yapıldığı açıklandı.

Koronavirüs salgınında özellikle tehdit altında bulunan 65 yaş üzeri yetişkinlerin ise yüzde 81'ine en az bir doz aşı yapıldığı, üçte ikisinin ise iki doz aşılarının tamamlandığı kaydedildi.

Beyaz Saray koronavirüs çalışma grubu da günde ortalama 3 milyondan fazla aşı yapıldığını açıkladı. Yaklaşık 330 milyon nüfusu bulunan ABD'de de 210 milyon doz aşı yapıldı. Tedarik edilen aşı miktarının ise 264 milyon dozdan fazla olduğu belirtildi.

ABD'de koronavirüse karşı ilk aşı, 14 Aralık 2020'de New York kentinde bir hemşireye yapılmıştı. ABD, Moderna ile Biontech-Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşılarını kullanıyor. Aşı olan altı kişide beyin trombozu tespit edilmesinin ardından, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson tarafından geliştirilen aşının kullanımı ise askıya alındı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD dünyada koronavirüs vaka ve ölümlerinde sayının en yüksek olduğu ülke. Salgının başından bu yana yaklaşık 31 milyon 670 bin vakanın kaydedildiği ABD'de 567 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

dpa,DW/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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