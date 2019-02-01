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ABD'de yetişkinlerin yarısı kalp ve damar hastası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 01:02 | Son Güncelleme

Amerikan Kalp Birliği, ABD'deki yetişkinlerin neredeyse yarısının koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, felç ya da yüksek tansiyon gibi kalp ve damar hastalıklarının bulunduğunu açıkladı

Amerikan Kalp Birliği (AHA), ABD'de yetişkinlerin yaklaşık yarısının kalp ve damar rahatsızlığının bulunduğunu bildirdi.

AHA'nın son yayımlanan Kalp Hastalıkları ve Felç İstatistikleri raporuna göre, ABD'de 121,5 milyon yetişkinin koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, felç ya da yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıkları bulunuyor.

Raporda, ABD'de kalp damar hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde daha önceki yıllarda düzenli olarak düşüş yaşandığı ancak son yıllarda bu rahatsızlıkların neden olduğu ölümlerde tekrar artış gözlemlendiğine dikkat çekildi.

- 840 binden fazla kişi kalp damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti

2015 yılında ülke genelinde 836 binden fazla kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybederken bu rakam 2016 yılında 840 bini geçti.

Raporda, kardiyovasküler hastalıkların hem ABD hem dünya genelinde ekonomik yükünün de son derece büyük olduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre kalp hastalığı, ABD'de 1 numaralı ölüm nedeni olmaya devam ediyor.

Yüksek tansiyon, diabet ve yüksek kolesterolün kontrol edilmesi ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile ise her 10 kardiyovasküler hastalıktan 8'inin önlenebileceği belirtildi.

- Her 10 yetişkinden 4'ü obez

Her 10 yetişkinden 4'ünün ve her beş gençten birinin obez olduğuna dikkat çekilen raporda, obez yetişkinlerin yüzde 7,7'sinin ve gençlerin ise yüzde 5,6'sının aşırı kilolu olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, yetişkinlere günde en az 7 saat uyku tavsiyesinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kalp ve Damar Hastalıkları kardiovasküler hastalıklar

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