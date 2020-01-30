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ABD'de yılın ikinci idamı gerçekleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

ABD'de cinayet suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin daha cezası infaz edildi.

ABD'de yılın ikinci idamı gerçekleştirildi

Ülkede yılbaşından bu yana iki mahkumun idamı gerçekleştirildi.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde cinayetten hüküm giymiş bir mahkum idam edildi. 66 yaşındaki mahkum Donnie Lance'e zehir enjekte edilerek gerçekleştirildi. Böylece yıl başından bu yana ikinci kez idam cezası infaz edilmiş oldu.

Lance 1997'de eski karısını tabancayla kafasına ateş ederek, eski karısının birlikte yaşadığı kişiyi de aynı tabancayla darp ederek öldürmekten hüküm giymişti. Savcı, Lance'in karısını boşanmadan önce kendisini terk etmesi halinde öldürmekle tehdit ettiğini, çiftin ayrılmasından sonra da tehditlerini sürdürdüğünü belirtmişti.

İki kez cinayet işlemekten idama mahkum edilen Lance'in avukatları cezanın infazının engellenmesi için 20 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi. Ancak üst mahkeme avukatların müvekkillerine DNA testi yapılması ve davanın yeniden görülmesi talebini reddetti. Bunun üzerine idam gerçekleştirildi.

ABD'de yılın ilk idam cezası 15 Ocak'ta Teksas'ta infaz edildi. Karısını öldürmekten hüküm giyen 64 yaşındaki bir kişinin idamı gerçekleştirildi.

Geçen yıl ABD'de, dokuzu Teksas'ta olmak üzere, toplam 22 kişi idam edilmişti.

AFP / TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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