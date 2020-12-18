ABD'de yılın siber saldırısı

Saldırının "milli güvenlik üzerinde etkileri olabileceği" belirtiliyor. Uzmanlar da bunun yılın siber saldırısı olabileceği görüşünde.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümet kurumlarını hedef alan büyük çaplı bir siber saldırı düzenlendi.

Perşembe günü bir uyarı mesajı yayınlayan Amerikan Siber ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), gerçekleşen yeni hacker saldırısını, hükümet, eyaletler ve kentlerin yanı sıra altyapı ve özel sektör için de "ciddi tehlike" oluşturduğunu söyledi.

Saldırılarda çok sayıda üst düzey federal kurum hedef alındı. Bunlar arasında ticaret ve enerji bakanlıkları da yer alıyor. Şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre hackerlar, SolarWinds firmasının yazılımı ile hükümet kurumları ve firmaların sistemlerine erişim sağlamayı başardı.

CISA, saldırganın sızdığı sistemleri saldırıdan arındırmanın "son derecede karmaşık" olacağını kaydetti. Saldırıların en az Mart ayından bu yana gerçekleşmekte olduğu kaydedildi. CISA, saldırgan veya saldırganların, "sabır, operatif güvenlik ve karmaşık bir ustalığa" sahip olduğunu kanıtladığını vurguladı.