ABD’de Yılın Son Gününde Uçuş İptalleri

ABD’de Corona virüsünün Omicron varyantının vaka sayılarında rekor artışa neden olması ve kötü hava koşulları uçuşlarda Noel haftasında yaşanan aksaklıkların sürmesine neden oldu. Yılbaşı günü binlerce iç ve dış hat uçuşu ertelendi veya iptal edildi.

Uçuş takip sitesi FlightAware.com’a göre Cuma günü dünya genelinde 2 bin 600 uçuş iptal oldu. Bunlardan bin 200’ü ABD’de yapılan iç hat uçuşları ile ABD bağlantılı dış hat uçuşlarıydı. Dünya genelinde toplam 4 bin 900’den fazla uçuş ise ertelendi.

Noel tatili hava taşımacılığının zirve yaptığı dönem olarak biliniyor; ancak hızla yayılan Omicron varyantının Covid-19 vakalarında neden olduğu ani artış ve uçuş ekiplerinin karantinaya girmek zorunda kalması havayolu şirketlerini iptallere zorladı.

Omicron varyantı dünya genelinde rekor düzeyde vaka artışına neden oldu. ABD genelinde taşımacılık şirketleri Covid-19’dan kaynaklanan eleman açıklarından dolayı faaliyetlerini durduruyor ya da azaltıyor.

Reuters haber ajansının verilerine göre ABD’de yeni Covid-19 vakaları, son sekiz günde iki katına çıkarak günlük ortalama 329 bin seviyesiyle rekor kırdı. Aynı dönemde hastaneye yatan Covid-19 hastalarının sayısı yüzde 32 arttı. Hastaneye kaldırılanlar Maryland, Ohio ve başkent Washington DC eyaletlerinde rekor düzeye çıktı.

Yine Reuters’a göre yalnızca Perşembe günü 23 eyalet, Puerto Rico ve başkent Washington D.C.’de yeni vaka sayılarında rekor kırıldı.

Vali Kathy Hochul, New York eyaletinde Perşembe günü 336 binden fazla testin sonucunda yüzde 22 pozitiflik oranıyla 74 binden fazla Covid-19 vakası bildirildiğini söyledi. New York’ta yetkililer geçen hafta yaptıkları açıklamada Times Meydanı’nda yapılan yılbaşı kutlamalarına katılan kişi sayısının önemli ölçüde kısıtlanacağını bildirmişti. Ancak bazı uzmanlar vaka sayılarındaki artışa rağmen kutlamaların yapılmasını eleştiriyor.

ABD genelinde Covid-19 vakalarındaki artış özellikle enerji sektöründe bazı şirketlerin gelecek haftadan itibaren işyerinde çalışan sayısını arttırma planlarını değiştirdi. Chevron 3 Ocak’tan itibaren tüm çalışanlarının ofise dönmesini planlıyordu ancak planlar iptal edildi.

ABD havayolu kabin ekipleri, pilotlar ve destek personeli, yüksek mali teşvik tekliflerine rağmen tatil seyahat sezonunda fazla mesai yapma konusunda isteksiz. Bazı havayolu sendikalarına göre birçok işçi Covid-19'a yakalanmaktan korkuyor ve sorun çıkaran yolcularla uğraşma olasılığından hoşlanmıyor.

Noel tatilinden önceki aylarda havayolları, son 18 ayda binlerce kişiyi zorunlu izne ayırdıktan ya da işten çıkardıktan sonra, elemanlarını işe geri dönmeye ikna etmeye çalışıyordu.

