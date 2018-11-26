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ABD’de Yılsonu Alışveriş Sezonu İyi Başladı

26.11.2018 19:27 | Son Güncelleme

Amerika’da 2018 Noel alışverişi sezonu başladı ve eldeki verilere göre bu yıl oldukça iyi bir başlangıç yapıldı. Amerikalılar’ın yılbaşı alışverişi yaptığı Şükran Günü sonrasına denk gelen Kara Cuma ve haftasonu boyunca devam eden yılbaşı alışverişi Amerikan ekonomisi için çok büyük önem taşıyor

ABD’de Yılsonu Alışveriş Sezonu İyi Başladı

Kara Cuma satışları bu yıl da geçen sene olduğu gibi online platformlarda rekor kırarken, Şükran Günü alışverişe başlayanlar geleneksel olarak alışveriş edilmeyen bu günde bile, özellikle de telefonları üzerinden online platformlar üzerinden yaptıkları alışverişlerle bir önceki yıla oranla %28 daha fazla harcama yaptı ve 1 milyar dolarlık alışveriş etti.

Kara Cuma boyunca online alışveriş platformlarını izleyen Adobe Analytics şirketine göre bu yıl erken başlayan alışveriş sezonunda geçtiğimiz Çarşamba günü başlayan ucuzluk furyası sırasında bir önceki seneye oranla %31,8 daha çok satış yapılmış. Aynı şirketten gelen bilgilere göre Amerika’nın en büyük 100 perakende şirketi arasından seçilen 80 şirketten gelen bu veriler tüketici güveninin sağlamlığını ve alım gücünün bir sene öncesine oranla daha rahatlamış olduğunu gösteriyor.

Adobe Analytics şirketinden gelen bilgilere göre Çarşamba günü akşamüstü 5’le Perşembe günü aynı saat arasındaki 24 saatlik dönemde online alışveriş geliri 6,5 milyar dolar olarak açıklandı. Bu satışların 1 milyar dolarlık bölümü, sadece telefonlar üzerinden yapılmış. Özellikle Şükran günü Amerikalılar’ın bir yıl öncesine oranla telefonları üzerinden %47 daha çok alışveriş yaptıkları görüldü.

Gelelim Cuma günü elde edilen rakamlara: Cuma günü online satışlar 6,4 milyar dolara ulaştı ve en çok satış Amazon alışveris platformunda gerçekleşti. Şirketin Avrupa ülkelerindeki işçilerinin Cumartesi günü grev yapmasına rağmen Amerika’da durum farklı. Amazon’un kendi ürünleri Alexa, Echo Dot, Fire TV ünitesi ve tabii Fire tabletler en çok satan ürünler oldu.

Son bir kaç yıldır bugün, Siber Pazartesi (Cyber Monday) olarak adlandırılıyor ve online alışverişin en yüksek noktaya çıktığı gün olarak kabul ediliyor. Hemen hemen bütün perakende sektörü bugün online platformlarında büyük indirimler ve promosyonlar sunuyor ve beklentiler bugün boyunca $7,8 milyar dolarlık alışveriş edileceği yönünde. Deloitte şirketinin ekonomi uzmanları, Amerikalı tüketicilerin bugün diğer günlere oranla 170 dolar daha fazla harcayacağını tahmin ediyor.

Adobe Analytics bu yıl alışveriş sezonu boyunca online platformlarda 124 milyar dolar harcanmasını öngördü, Noel öncesi bu rakamın üzerine çıkılacak mı göreceğiz.

Ulusal Perakende Federasyonu, Kasım-Aralık ayları arasında yapılacak olan yılbaşı alışveriş sezonunda Amerikalılar’ın toplam 717 ila 720 milyar dolar harcamasını öngörüyor. 2017 sezonunda yaşanan yüzde 5,5 oranındaki artış dışında Amerikalılar son 5 yıl içinde her sene ortalama %4 oranında daha fazla para harcamış, aynı dönemde gerçekleştirdikleri alışverişlerde. Bu rakamlar Amerika’daki tüketici güveninin sağlam olduğuna ve en azından bu sene de bu güvenin devam edeceğine işaret ediyor.

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