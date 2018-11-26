ABD’de Yılsonu Alışveriş Sezonu İyi Başladı

Kara Cuma satışları bu yıl da geçen sene olduğu gibi online platformlarda rekor kırarken, Şükran Günü alışverişe başlayanlar geleneksel olarak alışveriş edilmeyen bu günde bile, özellikle de telefonları üzerinden online platformlar üzerinden yaptıkları alışverişlerle bir önceki yıla oranla %28 daha fazla harcama yaptı ve 1 milyar dolarlık alışveriş etti.

Kara Cuma boyunca online alışveriş platformlarını izleyen Adobe Analytics şirketine göre bu yıl erken başlayan alışveriş sezonunda geçtiğimiz Çarşamba günü başlayan ucuzluk furyası sırasında bir önceki seneye oranla %31,8 daha çok satış yapılmış. Aynı şirketten gelen bilgilere göre Amerika’nın en büyük 100 perakende şirketi arasından seçilen 80 şirketten gelen bu veriler tüketici güveninin sağlamlığını ve alım gücünün bir sene öncesine oranla daha rahatlamış olduğunu gösteriyor.

Adobe Analytics şirketinden gelen bilgilere göre Çarşamba günü akşamüstü 5’le Perşembe günü aynı saat arasındaki 24 saatlik dönemde online alışveriş geliri 6,5 milyar dolar olarak açıklandı. Bu satışların 1 milyar dolarlık bölümü, sadece telefonlar üzerinden yapılmış. Özellikle Şükran günü Amerikalılar’ın bir yıl öncesine oranla telefonları üzerinden %47 daha çok alışveriş yaptıkları görüldü.