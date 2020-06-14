ABD'de Yine Bir Siyah Polis Tarafından Öldürüldü

Cuma akşamı meydana gelen olayda, bir fast-food restoranının araca servis kuyruğunda beklerken otomobilinde uyuyakalan 27 yaşındaki Rayshard Brooks’un, kendisine alkol testi yapmak isteyen bir polisle yaşadığı gerilim esnasında vurularak öldürüldüğü belirtiliyor.

ABD’de bir siyahın beyaz polis memurları tarafından öldürülmesi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Atlanta’da meydana gelen olayın ardından protestolar düzenlenirken, kentin emniyet müdürü istifa etti.

Atlanta polisi konuyla ilgili ayrıntılı açıklama henüz yapmadı. Yetkililer, olaya karışan iki polis memurunun isimlerini de henüz açıklamazken, iki polisin de beyaz olduğu bilgisi verildi.

Brooks’un öldürülmesi, Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un 25 Mayıs’ta polis tarafından göz alınırken boğazına 9 dakikaya yakın süreyle bastırılmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine ABD’nin dört bir tarafında ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların patlak vermesinin ertesine denk geldi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililer, bir görgü tanığının çektiği videodan faydalandıklarını söyledi. GBI Direktörü Vic Reynolds da basın toplantısında, restoranın güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, Brooks’un kaçarken elinde polis memurlarından birinin şok tabancasının (taser) olduğunun görüldüğünü belirtti. Reynolds’ın verdiği bilgiye göre, o anda polis memuru silahını çıkararak otopark alanında Brooks’u vurdu.

Görgü tanığının videosunda da Brooks’un ilk önce otomobilinin dışında yerde iki polis memuruyla boğuşurken görüldüğü belirtiliyor. Görüntülere göre, Brooks, şok tabancasını bacağı üzerinde kullanmaya çalışan polis memurundan tabancayı kapmayı başarıyor ve birkaç saniye sonra da polislerden koşarak kaçmaya çalışıyor. Bir polis daha sonra Brooks’u şok tabancasıyla hedef alıyor ve ikili ekranın dışına çıkıyor. Daha sonra, birinin ‘’onu yakaladım’’ diye bağırması ve silah sesleri duyuluyor. Bunu ardından da video Brooks’u yerde cansız biçimde yatarken gösteriyor.

Olay yerinin bağlı bulunduğu Fulton ilçesinin bölge savcısı Paul Howard Jr., GBI’nın soruşturmanın yanından da kendi ofisinin de ‘’derin ve bağımsız’’ bir soruşturma başlattığını kaydetti.

