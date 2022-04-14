HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de yine bir siyah vatandaş polis tarafından öldürüldü

ABD'de yine bir siyah vatandaş polis tarafından öldürüldü

14.04.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yapılan bir trafik kontrolü sırasında polisin siyah bir vatandaşı öldürmesi protesto edildi.

ABD'de yine bir siyah vatandaş polis tarafından öldürüldü

Beyaz polisin genci ensesinden vurduğu belirlendi.Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Michigan eyaletinde polisin trafik kontrolü sırasında 26 yaşındaki siyah Amerikalı Patrick Lyoya'yı ensesinden vurarak öldürmesi protestolara neden oldu. 200 bin nüfuslu Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da meydana gelen olayı çok sayıda göterici protesto etti. Göstericiler siyahlara yönelik polis şiddetini "Adalet olmazsa barış da olmaz" şeklinde sloganlarla ve üzerinde "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı pankartlarla kınadı.

Grand Rapids polisi düzenlediği basın toplantısında olayla ilgili görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Kamera kayıtlarında beyaz bir polisin yerde yatan Patrick Lyoya’nın üzerinde oturduğu, daha sonra da ensesine ateş ettiği görülüyor. Görüntülerin polisin üzerindeki kameraların dışında yakındaki bir kamera ile öldürülen gencin yanındaki kişinin cep telefonu ile de kaydedildiği açıklandı. Bu görüntülerde polisin öldürülen gencin ehliyetini istediği, daha sonra aralanda tartışma çıkığı görülüyor. Bunun üzerine gencin kaçtığı, peşinden koşan polisin onu yakaladığı ve yakındaki bir bahçenin önünde yere yatırıp elektroşok aletiyle müdahale ettiği de kayıtlara yansıyan görüntüler arasında.

Polis şefi "trajedi" diye niteledi

Grand Rapids kenti Emniyet Teşkilatı Müdürü Eric Winstrom, "Bir yaşamın bu koşullar altında son bulması çok üzücü. Bu olayın kentimiz üzerinde etkisi olacağını biliyorum" diye konuştu ve olayı "trajedi" diye niteledi. Winstrom, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü belirtti. Siyah genç vatandaş Lyoya’yı öldüren polisin de geçici olarakaçığa alındığını duyurdu.

ABD’de emniyet ve güvenlik güçlerinde ırkçılığın bulunduğu ve beyaz polislerin siyah veya Latin yurttaşlara karşı daha sıklıkla ve ağır şiddet uyguladığı tartışmaları son yıllarda daha da fazla gündeme geliyor.

Yaklaşık iki yıl önce siyah ABD vatandaşı George Floyd’un bir polis operasyonunda acı çekerek öldürülmesine dair yayınlanan cep telefonu ile çekilmiş görüntüler bütün dünyada tepki yaratmış ve yoğun protesto gösterilerine yol açmıştı. Akabinde dünyanın pek çok ülkesinde polisin toplumda düşman olarak nitelenen gruplara yönelik ayrımcı uygulamaya gidip gitmediği ve şiddetin neden nadiren yaptırımla sonuçlandığı aylarca yoğun biçimde tartışılmıştı.

Polis tarafından katledilen George Floyd’u öldüren beyaz polis memuru Derek Chauvin'in Floyd'u sahte olduğunu iddia ettiği 20 dolar yüzünden gözaltına aldığı ve yaklaşık 10 dakika boyunca diziyle yere yatırdığı Floyd’un nefesi kesilene kadar ensesine bastırdığı, 46 yaşındaki Floyd’un ise o sırada defalarca nefes alamadığını söylemeye çalıştığı dikkat çekmişti. Floyd’un "I can’t breathe" Türkçesiyle "Nefes alamıyorum" sözleri bütün dünyda ırkçılık ve polis şiddetiyle mücadelede bir slogana dönüşmüş, bugün "Black Lives Matter" olarak tanınan hareket doğmuştu.

AFP/ ETO,TY

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson göçmen planını açıkladı! O ülkeye gönderileceklerİngiltere Başbakanı Boris Johnson göçmen planını açıkladı! O ülkeye gönderilecekler
Kahreden görüntü! Yer kavgası ölümle bittiKahreden görüntü! Yer kavgası ölümle bitti
Türk bayrağını direkten indirmişti! Gerçek, ortaya çıktıTürk bayrağını direkten indirmişti! Gerçek, ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması

Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması

'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"

'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"

İlginizi Çekebilir

‘‘Kocamın ölümünün ardından en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

‘‘Kocamın ölümünün ardından en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.