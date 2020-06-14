ABD'de yine polis şiddeti sonucu ölüm

Bir restoran ateşe verildi, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da siyah bir Amerikalının polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından ırkçılığı protesto için Cumartesi günü düzenlenen gösterilerde şiddet olayları meydana geldi. Siyah vatandaşın vurulduğu yerde toplanan protestocular bir restoranı ateşe verdi. Olay yerindeki çok sayıda gösterici nedeniyle itfaiye ekiplerinin çıkan yangına geç müdahale edebildiği belirtildi. Fox televizyonu, yangının yaklaşık bir saat içinde söndürüldüğünü aktardı. İtfaiye ekipleri, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığını bilgisini aldıklarını belirtti.

CNN televizyonu, bir ana caddede barikatlar kurarak trafiği engelleyen göstericilere polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale ettiğini duyurdu. Göstericiler, söz konusu siyahın vurulduğu sırada görevde olan iki polis memuru hakkında dava açılmasını talebinde bulundu.

Polis tarafından vuruldu