ABD'de Yine Silahlı Saldırgan Dehşeti

Virginia eyaletinin Atlas Okyanusu’na kıyı tatil beldelerinden Virginia Beach’te belediye binasına giren bir silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı.

Virginia Beach emniyet müdürü James Cervera, saldırganın öğleden sonra binanın Operasyonlar birimine girerek rastgele çalışanlara ateş açtığını bildirdi.

Polisin karşılık vermesi sonucu saldırı zanlısı öldürüldü. Ölen zanlının belediyenin Kamu İşleri Bölümü’nde uzun süredir çalışan bir elemanı olduğu açıklandı. Saldırganın vurduğu kişilerden birinin de polis olduğu belirtildi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis olaydan sonra bir zanlının da tutuklandığını bildirdi, ancak tek kişinin silahlı saldırıya karıştığına inanılıyor.

