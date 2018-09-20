ABD’de Yine Silahlı Saldırı

Amerika’nın Maryland eyaletinde silahlı saldırı olduğu, hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.

İlk haberlere göre olayda 5 kişi vuruldu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, olayın başkent Washington’a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Perryman kentinde meydana geldiğini açıkladı.

Polis yetkililerince tehlikenin hala geçmediği uyarısı yapılırken, yerel halktan saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları istendi.

Olayın olduğu bölgede bir kilise ve iş merkezinin bulunduğu, bölgenin orduya ait bir tesisin de hemen yanında olduğu belirtildi.

Maryland Valisi Larry Hogan, “Korkunç saldırıyı yakından takip ettiklerini” bildirdi. Hogan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İlk müdahale ekiplerimiz dahil, olaydan etkilenen herkes için dua ediyoruz. Eyalet olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız” ifadesini kullandı.

Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın Baltimore ofisi ve federal ekiplerin de yerel polise destek sağladığı kaydedildi.

