HABER

ABD'de yoga stüdyosunda silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 10:46 | Son Güncelleme

ABD'de yoga stüdyosunda silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

TALLAHASSEE (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde bir yoga stüdyosunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Tallahassee Polis Şefi Michael DeLeo, gazetecilere yaptığı açıklama, dün akşam silahlı bir kişinin bir alışveriş merkezinde yer alan yoga stüdyosunu basarak etrafa ateş açtığını söyledi.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı, 40 yaşındaki saldırganın da kendisini vurarak öldürdüğü belirtildi.

Polis olayın soruşturulduğunu bildirdi.

PARTNERTarihin en soğukkanlı katiliTarihin en soğukkanlı katili
'Toprağın Sultanları', kadınlara toprağı sevdiriyor'Toprağın Sultanları', kadınlara toprağı sevdiriyor
Sultangazi'de bir işyerinde yangın (Geniş Haber)Sultangazi'de bir işyerinde yangın (Geniş Haber)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Florida silahlı saldırı yoga stüdyosu

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik

Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik

İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar var

İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar var

Herkes oraya akın etti!

Herkes oraya akın etti!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Günlük burç yorumları: 3 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 3 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Bedelli askerlik başvuruları için süre uzatılacak mı? Son gün bugün

Bedelli askerlik başvuruları için süre uzatılacak mı? Son gün bugün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.