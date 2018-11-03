ABD'de yoga stüdyosunda silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

TALLAHASSEE (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde bir yoga stüdyosunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
Tallahassee Polis Şefi Michael DeLeo, gazetecilere yaptığı açıklama, dün akşam silahlı bir kişinin bir alışveriş merkezinde yer alan yoga stüdyosunu basarak etrafa ateş açtığını söyledi.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı, 40 yaşındaki saldırganın da kendisini vurarak öldürdüğü belirtildi.
Polis olayın soruşturulduğunu bildirdi.
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