ABD’de Yoğun Bakımlar Dolu İlaç İhtiyacı Artıyor

Vaka sayısının 3 milyon 700 bine, can kaybının 140 bine yaklaştığı ABD’de 19 eyalette bir gün içindeki en yüksek vaka artışı yaşandı. Arizona genelinde yetişkin yoğun bakım ünitelerinin yüzde 89’unun dolu olduğu kaydedildi. Florida’da hastaneler, tedavi için acilen daha fazla Remdesivir’e ihtiyaç olduğunu duyurdu.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD’de Cumartesi günü 71 bin 558 yeni vaka kayda geçti. Peş peşe iki gün 70 binin üzerinde yeni vakanın açıklandığı ülkede geçen haftaya göre vaka artış oranı yüzde 18,34 oldu.
Verilere göre 19 eyalette günlük bazda rekor vaka artışı yaşandı. Hastaneye yatırılma oranları 33 eyalette artarken, bunların 14’ünde rekor artış tespit edildi.
ABD’de salgının yeni merkez üssü olan Florida eyaletinde Cumartesi günü 10 bin 291 yeni vaka ve 90 can kaybı açıklandı. Arizona’da da Cumartesi, 147 can kaybıyla en fazla ölümün yaşandığı gün oldu; 2 bin 742 vaka kayda geçti.
Reuters haber ajansının verilerine göre de, Kuzey Carolina eyaletinde vaka sayısında günlük rekor kırıldı; 2.404 artışla toplam hasta sayısı 97 bin 993 oldu.
Hemşireler çift vardiya yapıyor
Başta Teksas ve Florida olmak üzere birçok eyaletteki artış nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servisleri vakalara yetişmekte zorlanıyor. Bazı yataklar hastane koridorlarına yerleştirilirken, hemşireler çift mesai ile hastalara yetişmeye çalışıyor.
Arizona eyaletinde yoğun bakım servislerinde doluluk oranı Perşembe günü yüzde 90, Cuma günü ise yüzde 89 olarak açıklandı. Cuma günü itibarıyla eyalet genelinde 3 bin 238 Corona virüsü hastası yoğun bakımda.
Günlük yeni vaka sayısının dört gündür 10 binin üzerinde açıklandığı Teksas’ta da hastalar, hastane yatırılmadan önce saatlerce bekletiliyor. Durumu en hafif olan hastalar, koridorlarda yataklara yerleştirilirken ağır hastalar için oda bulunmaya çalışılıyor.
Florida’daki hastanelerde ise ilaç sıkıntısı yaşıyor. Ağır hastaların tedavisinde umut vaat eden Remdesivir adlı ilacın tedariki için Beyaz Saray yetkilileri ile geçen hafta görüşen Florida Hastaneler Birliği, gönderilen 17 bin ampul ilacın yeterli olmadığını bildirdi. Eyalet genelinde 200 hastaneyi temsil eden birlik, daha fazla ilaç gerektiğini açıkladı.