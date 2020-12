ABD’de Yüz Binler Noel’i Elektriksiz Kutladı

ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerini Noel gecesinde etkisi altına alan olumsuz hava şartları yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğunlukla New York, New Jersey, Pennsylvania ve Connecticut eyaletlerini dün geceden itibaren etkisi altına alan kar, sağanak yağmur ve şiddetli fırtına yüzünden yüz binler Noel gecesini elektriksiz olarak geçirmek zorunda kaldı. New York’ta yüz binden fazla aboneye dün akşamdan itibaren elektrik verilemediği belirtildi.

Bazı bölgelerde hızı saatte 65 mile (105 km.) kadar çıkan fırtına yüzünden binlerce ağaç devrildi, elektrik trafolarına da zarar veren fırtına nedeniyle küçük çapta yangınlar meydana geldi.

Otoyollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Şehirler arası tren seferleri aksadı. Birçok havaalanında tarifeli iç ve dış hat uçuşları ya iptal edildi ya da gecikmeli olarak yapıldı.

Sel uyarısı

Dört kişinin yaşamını yitirdiği ABD’nin doğu eyaletlerini geçtiğimiz hafta şiddetli kar fırtınasının ardından Noel gecesinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok sahil bölgesinde sel uyarısı yapıldı.