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ABD’de Yüz Binler Noel’i Elektriksiz Kutladı

25.12.2020 21:21 | Son Güncelleme:
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ABD’de Yüz Binler Noel’i Elektriksiz Kutladı

ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerini Noel gecesinde etkisi altına alan olumsuz hava şartları yaşamı olumsuz etkiledi

ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerini Noel gecesinde etkisi altına alan olumsuz hava şartları yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğunlukla New York, New Jersey, Pennsylvania ve Connecticut eyaletlerini dün geceden itibaren etkisi altına alan kar, sağanak yağmur ve şiddetli fırtına yüzünden yüz binler Noel gecesini elektriksiz olarak geçirmek zorunda kaldı. New York’ta yüz binden fazla aboneye dün akşamdan itibaren elektrik verilemediği belirtildi.

Bazı bölgelerde hızı saatte 65 mile (105 km.) kadar çıkan fırtına yüzünden binlerce ağaç devrildi, elektrik trafolarına da zarar veren fırtına nedeniyle küçük çapta yangınlar meydana geldi.

Otoyollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Şehirler arası tren seferleri aksadı. Birçok havaalanında tarifeli iç ve dış hat uçuşları ya iptal edildi ya da gecikmeli olarak yapıldı.

Sel uyarısı

Dört kişinin yaşamını yitirdiği ABD’nin doğu eyaletlerini geçtiğimiz hafta şiddetli kar fırtınasının ardından Noel gecesinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok sahil bölgesinde sel uyarısı yapıldı.

Amerikan Ulusal Meteoroloji Dairesi yetkilileri, New York’ta geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar fırtınası sonrasında dün akşamdan itibaren kenti etkisi altı alan yağışların bazı bölgelerde sele neden olabileceği uyarısında bulundu. Meteorolog Rich Otto, önceki kar fırtınasıyla yağan karların erimesi veya buzlu sulu kar kürelerine dönüşmesiyle 13 santimetreye kadar yağacak yağmurun kentin bazı bölgelerinde sele neden olabileceğini belirtti.

Vali Cuomo: “Sel felaketiyle karşılaşma ihtimali çok yüksek”

New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, şu ana kadar eyaletin büyük bir bölümünün yağmur ve ılık havanın etkisi altında kaldığını belirterek, “Karların erimesi sonrasında bazı bölgelerde sel felaketi görme ihtimali çok yüksek. Eyalet, fırtına sonrası ve olası diğer ihtimaller doğrultusunda gereken her şeyi yapıyor. Önümüzdeki 48 saat içinde seyahat ediyorsanız herkesi akıllıca kutlamaya ve dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.

“Gerekmedikçe hafta sonu evinizden çıkmayın”

New York Valiliği, acil sel arama-kurtarma ekiplerinin eyalet genelinde stratejik konumlara önceden konuşlandırıldığını açıkladı. Valilik, su pompaları, kum torbaları, jeneratörler, bebek karyolaları, battaniye, yastık ve çeşitli acil yardım malzemelerinin gerekli bölgelere gönderildiğini kaydetti. Yetkililer, New York’taki birçok köprünün ulaşıma yasaklandığını, gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini kaydetti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve diğer yetkililer, New Yorklular’a gerekmedikçe hafta sonu boyunca evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

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