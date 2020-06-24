ABD’de Yüz Tanıma Teknolojisiyle Yanlış Kişi Gözaltına Alındı

ABD’de yüz tanıma teknolojisinin yanlış işlemesi ilk kez hatalı bir gözaltına neden oldu. Sivil özgürlükler aktivistleri Detroit polisine kullanımı gittikçe yaygınlaşan teknolojinin neden olduğu hatayla ilgili şikayette bulundu.

Şikayeti yapan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) Michigan şubesi, siyah Amerikalı Robert Williams’ın ehliyet fotoğrafının yüz tanıma veri tabanı aracılığıyla mağazadan hırsızlık yapan bir kişinin video görüntüsüyle eşleşmesi üzerine, Ocak ayında bir günden uzun süre gözaltında tutulduğunu bildirdi. ACLU’nun paylaştığı videoda Williams, polisin bilgisayarın hata yapmış olabileceğini söyleyerek kendisini serbest bıraktığını anlatıyor.

Reuters haber ajansının ulaştığı bazı hükümet belgeleri, Williams’ın ehliyet fotoğrafıyla eşleşen görüntünün Michigan eyalet polisinin dijital görüntü inceleme bölümünden geldiğini gösteriyor. Kurum, Rank One şirketinin yüz eşleştirme hizmetini kullanıyor.

Eyalet yetkilileri ve Rank One’dan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi.