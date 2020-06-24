ABD’de Yüz Tanıma Teknolojisiyle Yanlış Kişi Gözaltına Alındı

ABD’de yüz tanıma teknolojisinin yanlış işlemesi ilk kez hatalı bir gözaltına neden oldu. Sivil özgürlükler aktivistleri Detroit polisine kullanımı gittikçe yaygınlaşan teknolojinin neden olduğu hatayla ilgili şikayette bulundu.
Şikayeti yapan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) Michigan şubesi, siyah Amerikalı Robert Williams’ın ehliyet fotoğrafının yüz tanıma veri tabanı aracılığıyla mağazadan hırsızlık yapan bir kişinin video görüntüsüyle eşleşmesi üzerine, Ocak ayında bir günden uzun süre gözaltında tutulduğunu bildirdi. ACLU’nun paylaştığı videoda Williams, polisin bilgisayarın hata yapmış olabileceğini söyleyerek kendisini serbest bıraktığını anlatıyor.
Reuters haber ajansının ulaştığı bazı hükümet belgeleri, Williams’ın ehliyet fotoğrafıyla eşleşen görüntünün Michigan eyalet polisinin dijital görüntü inceleme bölümünden geldiğini gösteriyor. Kurum, Rank One şirketinin yüz eşleştirme hizmetini kullanıyor.
Eyalet yetkilileri ve Rank One’dan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
ACLU şikayetinde Detroit polisinden yüz tanıma uygulamasını kullanmayı durdurmasını istedi. Dilekçede Williams’ın durumunun hem teknolojide açıklar bulunduğunu hem de polis müfettişlerinin bu teknolojiyi kullanmak için yetkin olmadığını gösterdiği belirtildi.
Michigan eyalet polisinin ve Rank One şirketinin yönetmeliklerinde, yüz eşleşmesinin tutuklamaların temel nedeni olarak kullanılmaması gerektiğinin altı çiziliyor. ACLU’ya göre Williams’ın, eşi ve çocuklarının önünde gözaltına alınması sırasında polisin başka delile sahip olup olmadığıysa bilinmiyor. Polis, Williams hakkında işlem yaparken 2018’de Michigan’ın lüks ürünler satan Shinola mağazalarından birinden 3.800 dolar değerinde beş saat çalan kişiyi gözaltına aldığını sanıyordu.
Aktivistler, siyahları tanımakta beyazları belirlemeye göre başarısız kaldığı öne sürülen bu teknolojinin hatalı eşleştirmeler yapmasından endişeli. Rank One ise geçen yıl yayımladığı bir blog yazısında, yanlış eşleştirme konusundaki kaygıların teknolojiyi yanlış anlamaktan kaynaklandığını savunmuştu. Şirket hükümetin, üst düzey yüz tanıma sistemlerinin yüksek ölçüde güvenilir olduğunu ortaya koyan araştırmasından alıntı yapmıştı.
Ancak Kuzey California eyaletindeki ACLU avukatlarından Jacob Snow, Rank One’ın uygulaması iyi işlese bile Williams’a yardım edilmediğini ve şirketin bu hatnın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kaydetti.
Büyük şirketler geri adım atmış durumda
Teknoloji firması Microsoft ve e-ticaret devi Amazon’un teknoloji birimi Amazon İnternet Servisleri (AWS), 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir siyah Amerikalı’nın polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle ülke geneline yayılan protesto gösterilerinin ardından, polise yüz tanıma teknolojilerinin satışını durdurma kararı almıştı.
Microsoft, yüz tanıma teknolojilerinin ABD emniyet teşkilatlarına satışı için federal düzenlemeleri bekleyeceğini bildirmiş, açıklamada, “Şu anda yüz tanıma teknolojimizi ABD polis teşkilatlarına satmıyoruz. İnsan haklarına dayalı güçlü ulusal bir yasa çıkana kadar da polise satış yapmayacağız” demişti.
Amazon İnternet Servisleri de geliştirdikleri yüz tanıma hizmetinin, ABD’de polis teşkilatlarınca kullanılmasını bir yıl ertelediğini duyurmuştu.
Bir diğer teknoloji firması olan IBM de yüz tanıma teknolojisi piyasasından çekildiğini açıklamıştı.