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ABD'de Yüz Yüze Eğitim Karmaşası

04.01.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü salgınında rekor düzeyde yeni vakanın görüldüğü ABD'de bazı şehirlerde okullar açılırken bazılarındaysa yüz yüze eğitim programları iptal edilip online eğitime başlandı

Corona virüsü COVID-19’un yeni varyantı Omicron nedeniyle günde 500 binin üzerinde vaka sayılarının görülmeye başladığı ABD’de binlerce orta öğretim kurumu Pazartesi günü ders başı yapamadı. Okullar salgın nedeniyle açılış tarihlerini erteliyor ya da online eğitimle yeni döneme balşıyor.

Mayo Clinic verilerine göre de ülke genelinde yapılan COVID-19 testlerinin pozitif sonuçlanma oranı yüzde 18 artmış durumda.

New Jersey’de çok sayıda okul, yeni döneme online eğitim yöntemiyle başladı. New Jersey gibi diğer eyaletlerin Detroit, Milwaukee ve Cleveland gibi şehirlerinde de yüksek vaka sayıları nedeniyle okulların açılışı ya ertelendi ya da online eğitimle yeni döneme başlandı.

Ülke genelinde bu hafta eğitime başlaması gereken 2 bin 750’den fazla okulun salgın kaynaklı olarak kapalı kaldığı belirtiliyor.

Birçok aile de salgın endişesiyle okulların kapalı kalmasına destek verdiğini dile getiriyor.

Aralarında başkent Washington’un da bulunduğu bazı şehirlerde de yetkililer, okula başlayacak öğrencilerden negatif COVID-19 testi sonuçlarını paylaşmalarını istedi.

Başkent’te Çarşamba gününe kadar 51 bin öğrenci ve öğretmenin, negatif test sonuçlarını ilgili sisteme yüklemeleri gerekiyor. Benzer bir uygulamaya California eyaleti de ana okulları için hazırlanıyor.

Boston’da bugün açılacak okullarda yeni öğretim yılına başlayacak 55 bin öğrenciden, benzer şekilde evde uygulanan COVID-19 testlerini yapmaları ve sonucu okul yönetimleriyle paylaşmaları istendi.

New York yüksek vaka sayısına rağmen yüz yüze eğitime başladı

Ancak aralarında New York’un da bulunduğu pek çok bölgede rekor vaka artışlarına rağmen yetkililer, okulların yüz yüze eğitime başlaması konusunda ısrarcı davranıyorlar. New york’ta, geride bıraktığımız hafta yapılan her 3 COVID-19 testinden birinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.

Yeni yılla birlikte göreve başlayan New York’un yeni belediye başkanı Eric Adams, artan vaka sayılarına rağmen okullarda eğitime devam sözü verdi.

New York’ta dün, sadece Brooklyn bölgesinde bir okulun, yeterli personel temin edilemediği için salgın kaynaklı olarak eğitime başlayamadığı belirtildi.

Yetkililer, okullarda yüz yüze eğitim konusunda net kararın ilk haftanın ardından önümüzdeki hafta verileceğini tahmin ediyorlar.

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