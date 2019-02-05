ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki çalışanların yarıya yakınının kendilerini "modern zamanlar işkoliği" olarak nitelendirdiğini ortaya koydu.
"The Vision Council" adlı kuruluşun ABD'de 2 bin çalışan üzerinde yaptığı araştırmada, katılımcıların yüzde 48'i kendilerini "modern zaman işkoliği" olarak niteledi. Söz konusu "modern zamanlar işkolikleri" seyahate çıkmak için kendilerini çok dolu hissettiklerini, sabah kalkar kalkmaz maillerini kontrol ettiklerini ve tatil günlerinde bile işleri hakkında endişe duyduklarını kaydetti.
Araştırmaya göre, bir katılımcı gününün ortalama 7,5 saatini bilgisayar, telefon ya da diğer dijital cihazların ekranına bakarak geçiriyor.
Katılımcıların yüzde 35'i ise günde 9 saatten fazlasını ekran karşısında geçiriyor. Katılımcılar, ekran başında geçirdikleri zamanda göz kuruluğu, baş ağrısı, bulanık görme, boyun ya da omuz ağrısı çekiyor.
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