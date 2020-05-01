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ABD’deki Araştırmada “Salgın 2 Yıl Daha Sürebilir” İddiası

01.05.2020 20:42 | Son Güncelleme

Amerika’da bir grup bilim adamının yaptığı yeni bir araştırmada dünya nüfusunun üçte ikisi bağışıklık kazanana kadar Corona virüsü salgınının belirli aralıklarla iki yıl boyunca sürebileceği ve ancak ondan sonra kontrol altına alınabileceği belirtiliyor

ABD’deki Araştırmada “Salgın 2 Yıl Daha Sürebilir” İddiası

Amerika’da bir grup bilim adamının yaptığı yeni bir araştırmada dünya nüfusunun üçte ikisi bağışıklık kazanana kadar Corona virüsü salgınının belirli aralıklarla iki yıl boyunca sürebileceği ve ancak ondan sonra kontrol altına alınabileceği belirtiliyor.

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Araştırma Merkezi’nin hazırladığı raporda, Corona salgınının, virüsü taşıyan ama belirti göstermeyen kişilerden bulaşabilme kapasitesi nedeniyle mevsimsel grip olarak bilinen influenzadan daha zor kontrol edilebileceği ortaya koyuluyor. Raporda, hastalığın en bulaşıcı olduğu evrenin hiç semptom gösterilmediği dönem olduğu da vurgulanıyor.

Hükümet yetkililerine, salgının yakında sona ermeyeceği yönünde mesajlar içeren bir risk yönetimi sergilemeleri uyarısı yapılırken, toplumlara hastalığın önümüzdeki iki yıl içinde periyodik olarak yeniden canlanmasına hazır olmaları mesajı veriliyor.

Rapor, Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Araştırma Merkezi Direktörü Michael Osterholm, merkezin medikal direktörü Kristern Moore, Tulane Üniversitesi halk sağlığı tarihi uzmanı John Barry ve Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü epidemiyoloji uzmanı Marc Lipsitch tarafından kaleme alındı.

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