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ABD'deki aşı deneyinde ilk sonuçlar olumlu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 20:52 | Son Güncelleme

ABD'nin Moderna şirketi koronavirüse karşı geliştirilen aşının sağlıklı insanlar üzerindeki klinik deneylerinin ilk aşamasının olumlu sonuç verdiğini duyurdu.

ABD'deki aşı deneyinde ilk sonuçlar olumlu

Almanya'da ise klinik deneylere eylül ayında başlanacak.Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna COVID-19'a karşı geliştirdikleri aşının Faz 1 klinik testlerinde sonuçların pozitif olduğunu açıkladı. Moderna mRNA-1273 adlı aşıyı ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile birlikte geliştirdi. Aşının klinik deneylere katılan 45 kişinin 8'inde olumlu sonuç verdiği ve vücudun hastalığa bağışıklık tepkisini ortaya çıkardığı belirtildi. Deneylerin tam sonuçları henüz açıklanmadı. Amerikan hükümeti çalışmalara yaklaşık 500 milyon dolar yatırmıştı.

Almanya'da birinci aşama klinik deneyler eylülde

Alman Marburg Üniversitesi ise yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının insanlar üzerinde klinik deneylerine eylül ayında başlanacağını duyurdu. Alman Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi'nden (DZIF) virolog Stephan Becker aşının hazır olduğunu ve klinik deneyler için üretime geçileceğini söyledi. Yeni tip koronavirüs Sars-CoV-2'nin yol açtığı akciğer hastalığı COVID-19'a karşı geliştirilen aşının klinik deneyleri Hamburg Eppendorf Üniversite Hastanesi tarafından yürütülecek. Aşı çalışmalarını yönetecek olan virolog Marylyn Addo, Ebola ve Mers virüsü aşılarının geliştirilmesine de katkı sağlamıştı.

Marburg Üniversitesi ilk klinik deneyler için aşı üretiminin üç ay süreceğini ve üretimin tamamlanmasının ardından eylül ayında insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını aktardı. Ancak virolog Becker aşının bu yıl içinde kullanıma hazır olmayacağını, aşı üretiminin uzun ve zor bir süreç olduğunu söyledi.

80'den fazla çalışma yürütülüyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı 80'den fazla aşı çalışması yürütülüyor. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM) ise dünya genelinde bu kapsamda neredeyse 160 proje yürütüldüğünü kaydediyor. Olası aşıların 11'inde insanlar üzerinde klinik deneylere geçildiği ve bunların çoğunun birinci aşamada olduğu belirtiliyor. Sars-CoV-2'nin ilk ortaya çıktığı Çin'de üç aşının Faz 1 klinik test aşamasında olduğu kaydediliyor.

Avrupa Birliği mayıs başında başlattığı uluslararası bağış kampanyasıyla aşı geliştirilmesi ve üretilmesi çalışmalarına 7 milyar 400 bin euro kaynak sağladı. Almanya da 525 milyon euro katkı sözü verdi.

afp, DK/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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