ABD'deki aşı deneyinde ilk sonuçlar olumlu

Almanya'da ise klinik deneylere eylül ayında başlanacak.Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna COVID-19'a karşı geliştirdikleri aşının Faz 1 klinik testlerinde sonuçların pozitif olduğunu açıkladı. Moderna mRNA-1273 adlı aşıyı ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile birlikte geliştirdi. Aşının klinik deneylere katılan 45 kişinin 8'inde olumlu sonuç verdiği ve vücudun hastalığa bağışıklık tepkisini ortaya çıkardığı belirtildi. Deneylerin tam sonuçları henüz açıklanmadı. Amerikan hükümeti çalışmalara yaklaşık 500 milyon dolar yatırmıştı.

Almanya'da birinci aşama klinik deneyler eylülde

Alman Marburg Üniversitesi ise yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının insanlar üzerinde klinik deneylerine eylül ayında başlanacağını duyurdu. Alman Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi'nden (DZIF) virolog Stephan Becker aşının hazır olduğunu ve klinik deneyler için üretime geçileceğini söyledi. Yeni tip koronavirüs Sars-CoV-2'nin yol açtığı akciğer hastalığı COVID-19'a karşı geliştirilen aşının klinik deneyleri Hamburg Eppendorf Üniversite Hastanesi tarafından yürütülecek. Aşı çalışmalarını yönetecek olan virolog Marylyn Addo, Ebola ve Mers virüsü aşılarının geliştirilmesine de katkı sağlamıştı.