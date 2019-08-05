Amerikan Foreign Affairs dergisinin ABD'deki silahlı saldırılarla ilgili güncel bir çalışması, 11 Eylül'ün ardından ülkede düzenlenen silahlı saldırılarda ölen kişi sayısı ve saldırı nedenlerine bakıldığında asıl tehdidin "iç terör" olduğunu ortaya koydu.

Ülke gündeminde sürekli yer tutan "beyaz ırkçı" saldırıların son ikisi, kamuoyunda bu tür saldırıların "terörizm" olarak nitelendirilmesi gerektiği tezini güçlendirdi.

ABD'de 24 saat içinde El Paso ve Dayton kentlerinde düzenlenen, 29 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılar terörizm tartışmalarını tetiklerken "esnek" silah yasalarına tepki yağdı.

WASHINGTON (AA) - SAFVAN ALLAHVERDİ - ABD'nin Teksas ve Ohio eyaletlerinde art arda düzenlenen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı saldırı, "beyaz ırkçı" saldırıların terörizm kapsamında değerlendirilmesi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"Amerika'daki gerçek terör tehdidi" başlıklı özel dosya habere göre, ülkede, 11 Eylül'den sonra yaşanan ve çok sayıda kişinin vurularak öldürüldüğü yüzlerce silahlı saldırının birkaçı hariç hepsi ülke içi kaynaklı.

Ayrıca bu saldırıların önemli bir bölümündeki "beyaz ırkçı", "İslamofobik" veya "Yahudileri hedef alan" saldırı motivasyonu, Washington'ın "iç terör" olarak nitelendirmesi gereken bir başlık olarak öne çıktı.

- FBI'ın "terörizm" tanımına uyuyor

ABD medyasında, saldırganların sosyal medya hesaplarından yaptıkları nefret içerikli ve beyaz ırkçılığa ilişkin paylaşımları ve saldırı tarzlarının, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan "terörizm" tanımlamasına uyduğu vurgulandı.

Her iki ırkçı saldırı da daha önce ABD'de benzerleri çokça yaşanan silahlı saldırıların sadece son örnekleri olurken, beyaz ırkçı saldırıların terör şemsiyesi altında ele alınması gerektiği tezini güçlendiren iki örnek olarak kayıtlara geçti.

- "Trump, şiddete yol açan beyaz üstünlüğüne ilişkin teorileri körüklüyor"