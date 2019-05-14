ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına ilişkin, "Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provokatif eylemleri şiddetle kınıyor, insanlığın ortak huzurunu ve geleceğini tehdit eden İslam karşıtı ve insanlık dışı olaylara karşı vicdan sahibi herkesi seferber olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, New Haven şehrindeki Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına tepki gösterdi.

Caminin ramazanda menfur bir saldırıya uğramasının, savaşta bile mabetleri dokunulmaz ilan eden barış dininin mensuplarını derinden üzdüğünü belirten Erbaş, insaf, vicdan, hukuk ve insan hakları gibi değerlerin yok sayıldığı bu saldırıların, anti-İslam noktasına gelen İslamofobinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Erbaş paylaşımında, "Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provokatif eylemleri şiddetle kınıyor, insanlığın ortak huzurunu ve geleceğini tehdit eden İslam karşıtı ve insanlık dışı olaylara karşı vicdan sahibi herkesi seferber olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.