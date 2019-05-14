HABER

ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "(ABD'deki Diyanet Camisi'nin kundaklanması) Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provokatif eylemleri şiddetle kınıyor, insanlığın ortak huzurunu ve geleceğini tehdit eden İslam karşıtı ve insanlık dışı olaylara karşı vicdan sahibi herkesi seferber olmaya davet ediyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına ilişkin, "Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provokatif eylemleri şiddetle kınıyor, insanlığın ortak huzurunu ve geleceğini tehdit eden İslam karşıtı ve insanlık dışı olaylara karşı vicdan sahibi herkesi seferber olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, New Haven şehrindeki Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına tepki gösterdi.

Caminin ramazanda menfur bir saldırıya uğramasının, savaşta bile mabetleri dokunulmaz ilan eden barış dininin mensuplarını derinden üzdüğünü belirten Erbaş, insaf, vicdan, hukuk ve insan hakları gibi değerlerin yok sayıldığı bu saldırıların, anti-İslam noktasına gelen İslamofobinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Erbaş paylaşımında, "Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provokatif eylemleri şiddetle kınıyor, insanlığın ortak huzurunu ve geleceğini tehdit eden İslam karşıtı ve insanlık dışı olaylara karşı vicdan sahibi herkesi seferber olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Alanya'ya şehit ateşi düştüAlanya'ya şehit ateşi düştü
Konya’da KOP’un kilit barajı dolduKonya’da KOP’un kilit barajı doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde kundaklanan Di Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT kumpası iddianamesinde çarpıcı detaylar: Başbakan narkozun etkisindeyken gözaltına alacaklardı

MİT kumpası iddianamesinde çarpıcı detaylar

Kabe ve Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Dünyada ilk kez...

Kabe ve Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Dünyada ilk kez...

Bu köye gelip manzarasını görenler hayran kalıyor

Bu köye gelip manzarasını görenler hayran kalıyor

Çanakkale'de yüzyıllardır bitmeyen gelenek! Dünyanın en büyüklerinden...

Çanakkale'de yüzyıllardır bitmeyen gelenek! Dünyanın en büyüğü...

TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi

TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi

Yürüyen merdivende avukatın etek altı görüntülerini çekince... AVM'de skandal!

AVM'de skandal! Merdivenlerde etek altı fotoğrafını çekince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.