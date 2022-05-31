ABD'deki En Büyük Kentler Pandemide Nüfus Kaybetti

Ko Im, hayatı boyunca New York'ta yaşayacağını düşünüyordu. Manhattan'ın her köşesini bilen Ko, arkadaş çevresi edinmek için de çok çabalamıştı. Ancak küçük bir apartman dairesinde yaşayan Ko, pandeminin başında fikrinin değişmeye başladığını farketti. Erkek kardeşi Amerika'nın kuzeybatısındaki Seattle'da 2020 yazında bir iş teklifini kabul edince kendisi de Seattle'a taşınmaya karar verdi.

26 yaşındaki Ko, "Pandemi, nasıl yaşamak istediğim ya da yaşamam gerektiği konusundaki kafa yapımı değiştirdi" diyor.

Başta New York, Los Angeles ve Chicago olmak üzere pandeminin ilk yılında Amerika'nın en büyük 10 kentinin sekizinin nüfuslarında azalma kaydedildi. 2020 yılı Temmuz ayıyla 2021 yılı Temmuz ayı arasında New York'tan 305 bin kişi ayrıldı. Chicago nüfusu 45 bin, Los Angeles nüfusu da 40 bin kişi azaldı.

San Francisco Amerika'nın 10 büyük kentinden biri olmasa da yaklaşık 55 bin kişi, pandemi döneminde kentten taşındı. Bir başka deyişle 2020 yılında nüfusunun yüzde 6,3'ünü kaybeden San Francisco, pandemi döneminde Amerika'da nüfusu en çok azalan kent oldu.

Amerika'daki en büyük 10 kent arasında sadece San Antonio ve Phoenix nüfus kazandı. Ancak her iki kent de sadece 13 biner yeni sakin kazandı. 2021 yılı nüfus tahminlerine göre San Antonio ve Phoenix'e nüfuslarının yüzde 1'inden azı kadar yeni kişi taşındı.

Daha önce Batı Virginia eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Justin Jordan, bir yıl önce Arizona eyaletindeki Phoenix'e yeni bulduğu iş için yerleşmiş. Jordan, Phoenix'in 43 dereceyi bulan hava sıcaklıkları ve yoğun araç trafiğine alışmak zorunda kaldığını söylüyor.

Florida eyaletinde Jacksonville, Kuzey Carolina eyaletinde Charlotte, Ohio eyaletinde Columbus ve Teksas eyaletinde Austin ile Fort Worth nüfusu az da olsa artan kentler arasında yer alıyor.

Amerikan Nüfus Sayımı Dairesi, Mart ayında Amerika'daki büyük kentler ve ilçelerde 2020 yılı ortasıyla 2021 yılı ortası arasında nüfusunda değişiklik olan kentlere ilişkin tahminlerini yayınlamıştı. Son yayınlanan tahmini verilerse çok daha ayrıntılı bir tablo sunuyor. Örneğin Mart'taki veriler, nüfusu 97 bin artan Dallas'ın Amerika'da en fazla nüfus artışı kaydedilen kent olduğunu ortaya koymuştu. Ancak son veriler, yaklaşık 15 bin kişinin Dallas'tan ayrıldığını gösteriyor. Nüfus artışınınsa Dallas'ın banliyöleri Frisco, McKinney ve Plano'da olduğu göze çarpıyor.

Nüfus değişiklikleri, barınma maliyetleri, doğum ve ölüm oranları gibi etkenlerle, kentten kente değişiklik gösteriyor. 2020 yılının ilkbaharında patlak veren pandemi, kalabalık bir kentte yaşamanın cazibesini yitirmesine yol açtı. Evden çalışabilen bazı kişiler, yaşadıkları büyük kentlerden ayrılmaya başladı.

Düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nden nüfus uzmanı William Frey’e göre, 2020'den 2021'e Amerika'daki en büyük kentlerin nüfuslarında kaydedilen azalma "kısa vadeli ve pandemiyle bağlantılı."

Nüfus güneydeki sıcak eyaletlerde arttı

Ham sayılar yerine nüfusta artış oranlarına bakıldığında, en az 50 bin nüfusa sahip olan kentler arasında en hızlı nüfus artışı kaydedilen kentler, Amerika'nın Güneş Kuşağı olarak adlandırılan güney eyaletlerinin büyük kentleri civarında yer alıyor. Teksas eyaletinin Austin kenti yakınındaki Georgetown ve Leander, yine Teksas'taki San Antonio'nun banliyösü New Braunfels, Arizona eyaletinin Phoenix kentinin hemen dışındaki Buckeye, Casa Grande ve Maricopa ile Florida eyaletindeki Fort Myers, nüfusu yüzde 6,1 ile yüzde 10,5 arasında büyüyen yerleşim birimleri.

Öte yandan tahminler, New York'a komşu New Jersey'de Union City, Hoboken ve Bayonne gibi kentlerde nüfus oranının yüzde 3 ila yüzde 3,5 azaldığını ortaya koyuyor. Nüfusta benzer azalmalar San Francisco yakınındaki Daly City, Redwood City ve San Mateo ile Silikon Vadisi'nde birçok teknoloji şirketinin merkezinin bulunduğu Cupertino'da da gözlendi.

2020 yılında Laura Kasırgası'nın büyük tahribata neden olduğu Meksika Körfezi kıyısındaki Louisiana eyaletinin Lake Charles kenti, nüfusunun neredeyse yüzde 5'ini kaybetti. Lake Charles, San Francisco'dan sonra Amerika'da en çok nüfus kaybeden ikinci kent oldu.

Lake Charles'ta nüfus azalmasının ana nedeni kasırga olsa da başka kentlerde pandemi, insanların taşınması için fırsatlar yarattı. Örneğin Philadelphia'da yaşayan ancak uzun zamandır büyüdüğü Florida'ya taşınmayı arzu eden 31 yaşındaki Andrew Mazur, uzaktan çalışabileceği bir işi olduğu için bu arzusunu hayata geçirerek 2020 yılı Kasım ayında Philadelphia'dan ayrıldı.

Florida'nın güneyindeki Fort Lauderdale'da evini kiralayan, her haftasonu golf oynamaya ve plaja giden Mazur, "Geri gitmeyeceğim, burası harika. Philadelphia, New York ve Chicago'dan birçok insan buraya taşınıyor" diyor.

