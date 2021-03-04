ABD’deki Erdoğan aleyhtarı ilanlara soruşturma

AKP Sözcüsü Çelik ilanlarla ilgili olarak Gülen cemaatini suçladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, New York'ta ki bazı caddelerde bulunan reklam panolarında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeler içeren ilanların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından söz konusu ilanlara yönelik olarak paylaşımlarda bulundu. Çelik iletisinde, ilanlardan Gülen cemaati 'nin sorumlu olduğunu iddia ederek, "FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta 'stop Erdogan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi" ifadelerini kullandı

New York kentinin merkezindeki Times Meydanı'nda, led ekranlardan oluşan büyük boyutlu reklam panolarında "StopErdogan (Erdoğan'ı durdur)", "Türkiye'de 5 bin kadın ve 780 bebek siyasi tutuklu" ve "Sesi kesilmiş Türkiye'ye ses ol" ifadeleri yer aldı.

DHA/SSB, TY

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