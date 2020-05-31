ABD’deki eylemlere Avrupa'dan destek

Uluslararası Af Örgütü, Amerikan polisine orantısız şiddete son verme çağrısı yaparken, Berlin ve Londra’da da protesto gösterileri düzenlendi.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesini protesto eden kitlelerin öfkesi dinmiyor. On binlerce kişi "Floyd için adalet" talebiyle yürürken, protestolar hızla, özellikle siyah Amerikalıları hedef alan polis şiddetine ve ırkçılığa tepki eylemlerine dönüştü.

Polisle eylemcilerin Beyaz Saray'ın önünde karşı karşıya geldiği Washington'da Associated Press'e konuşan bir gösterici, "Artık tahammülümüz kalmadı. Polisler kontrolden çıktı" ifadesini kullandı.

Brooklyn'deki gösterilere katılan bir başka eylemci ise, "Yapılan yanlışlar hata değil, mütemadiyen tekrarlanan vahşi terörist saldırılar ve insanların siyahları öldürmeye bir son vermesi gerekiyor" dedi.

AF Örgütü: Polis tansiyonu daha da yükseltiyor

ABD'de yaşananları uluslararası toplum da endişeyle takip ediyor. Uluslararası Af Örgütü, eylemcilere sert müdahale eden polisin tutumunun orantısız olduğu eleştirisinde bulundu. Örgütün ABD Araştırma Direktörü Rachel Ward, güvenlik güçlerinin uyguladığı aşırı ve gereksiz şiddetin derhal son bulması gerektiğini vurgulayarak, yetkililere barışçıl eylem hakkını koruma çağrısında bulundu.