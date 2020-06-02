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  4. ABD'deki Gösterilerde 4 Polis Memuru Silahla Vurularak Yaralandı

ABD'deki Gösterilerde 4 Polis Memuru Silahla Vurularak Yaralandı

02.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Missouri eyaletinin St Louis kentinde gece boyu devam eden gösterilerde 4 polis memuru mermilerin hedefi oldu. Polislerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı durumlarının iyi olduğu açıklandı

ABD'deki Gösterilerde 4 Polis Memuru Silahla Vurularak Yaralandı

Amerika’da George Floyd adlı siyahi kişinin polisin gözaltı işlemi sırasında polisin boğazına bastırması sonucu nefessiz kalarak ölmesi sonucu başlayan gösteriler ülke genelinde sürüyor.

Missouri eyaletinin St Louis kentinde gece boyu devam eden gösterilerde 4 polis memuru mermilerin hedefi oldu. Polislerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı durumlarının iyi olduğu açıklandı.

St. Louis Polis Teşkilatı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada polislere şehir merkezinde halen ateş edilmeye devam edildiğini detaylı bilgileri daha sonra paylaşacaklarını belirtti.

New York’ta da iki polis memuruna bir kamyon çarptı. Yetkililer kamyon şoförünün gözaltına alındığını ve olayda kasıt olup olmadığının soruşturulduğunu belirtti.

Amerika’da şu ana dek 23 eyalet ve başkent Washington’da sokaklarda kontolü ele almak adına Ulusal Muhafızlar görevlendirildi.

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