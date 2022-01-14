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ABD'deki Halkbank davası askıya alındı

14.01.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Ekim ayında Halkbank'ın "dokunulmazlık" tezini kabul etmeyen İstinaf Mahkemesi, dosyaların Yüksek Mahkeme'ye gönderilmesine yeşil ışık yakarak itiraz süreci boyunca yargılamanın durdurulmasına hükmetti.

ABD'deki Halkbank davası askıya alındı

Halkbank'a karşı ABD'de yürüyen yargı sürecinde bir gelişme daha yaşandı. İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank ile ilgili dava süreci, Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusu nedeniyle donduruldu.

Bankacılıkta dolandırıcılık, kara para aklama ve İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delme suçlamalarıyla yargılanan Halkbank son olarak "Yabancı Egemen Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında bulunduğu ve bu nedenle yargılanamayacağı teziyle temyize gitmiş, ancak temyiz mahkemesi Ekim ayındaki kararında bankaya yöneltilen suçlamaların "ticari faaliyet istisnaları" kapsamına girdiğine hükmederek bu bağlamda bankanın üstüne atılı suçlardan dolayı yargılanabileceğine karar vermişti. Halkbank bunun üzerine ABD'nin anayasa mahkemesi konumundaki Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunmuştu.

Cuma günü Manhattan 2'nci Bölge İstinaf Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme, Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuru nedeniyle yargılama sürecinin dondurulmasına hükmetti. Mahkeme, Halkbank'ın dava dosyasının Yüksek Mahkeme'ye gönderilmesini kabul ederek savcılığın, başvuru sürecinde eş zamanlı olarak yargılamanın devam etmesi talebini reddetti.

Davayı açan ABD Adalet Bakanlığı, davanın geciktirilmesine karşı çıkarak Halkbank'ın dokunulmazlık iddialarının davayla ilgili önemli soru işaretleri oluşturmadığını ve hızlı yargılama yönündeki kamusal yararı arka plana itecek bir nitelik taşımadığını savunmuştu.

Halkbank, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) paravan şirketler ve para transfer şirketleri aracılığıyla delmekten yargılanıyor. Savcılık, Halkbank'ı petrol gelirlerini altına ve ardından nakde çevirerek İran'ın çıkarlarına hizmet etmek, ayrıca petrol gelirlerinin transferini temize çıkarmak için sahte gıda sevkiyatı belgeleri oluşturmakla suçluyor.

Halkbank'a aynı zamanda, erişimi sınırlandırılmış fonlardan 20 milyar doları gizlice transfer etmesi için İran'a yardım ettiği, bu miktarın en az 1 milyar dolarlık bölümünün Amerikan mali sistemi içinde aklandığı suçlaması yöneltiliyor.

Suçlamaları reddeden Halkbank ise söz konusu davada yargılanmasının Yüksek Mahkeme'nin benzer davalardaki içtihadıyla tezat oluşturduğunu savunarak ABD tarihinde ilk kez 'Yabancı Egemen Devlet Dokunulmazlığı Yasası' kapsamındaki bir kurumun yargılanmasına yeşil ışık yakıldığını" savunuyor.

Halkbank avukatları, bankanın "dokunulmazlığa sahip olduğu bir davada savunma yapmaya zorlanmasının bankaya onarılamaz ölçüde hasar vereceğini vurguluyor.

rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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