ABD’deki Hava Balonu Kazasında 5 Ölü

New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde meydana gelen sıcak hava balonu kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Hava balonunun elektrik hattına çarptığı, yocuları taşıyan bölümün balondan ayrı olarak yere düştüğü belirtiliyor.

Kaza nedeniyle bölgedeki binlerce kişinin evlerine elektrik verilemedi.

Kaza sırasında pilot da dahil iki erkek ve iki kadının hayatlarını kaybettiği, beşinci yolcunun da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ulusal Havacılık Dairesi, yolcuları taşıyan sepet kısmının 30 metreden düştüğünü, yola çarptıktan sonra alev aldığını kaydetti.

Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Amerika’da en fazla can kaybına neden olan balon kazası 2016 yılında Texas eyaletinde gerçekleşmişti.

Kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Ulusal Havacılık Dairesi hava balonlarıyla ilgili güvenliği arttıracak adımlar atmıştı.

