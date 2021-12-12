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ABD'deki hortum felaketinde can kaybı artıyor

12.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de başta Kentucky olmak üzere altı eyalette etkili olan hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor.

ABD'deki hortum felaketinde can kaybı artıyor

En az 70 kişinin öldüğü Kentucky'de, çatısı çöken bir fabrikadaki onlarca işçiye hâlen ulaşılamadı.ABD'deki altı eyaleti vuran hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle en az 83 kişi hayatını kaybetti.

Hortum felaketinden en fazla etkilenen eyalet olan Kentucky'de şu ana kadar 70'i aşkın insanın yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Kentucky Valisi Andy Beshear, can kaybının 100'ü geçmesinden endişe ettiklerini söyledi.

"Bu, Kentucky tarihindeki en kötü, en yıkıcı ve en ölümcül hortum vakası... Hayatımda daha önce görmediğim boyutta bir yıkım. Kelimelerle ifade etmekte güçlük çekiyorum" diyen Beshear, eyalette acil durum ilan etti.

320 kilometreden fazla ilerledi

Kentucky Valisi, hortumun karada 320 kilometreden fazla mesafe katettiğini belirtti. ABD'de en uzun mesafeye ulaşan hortum, 352 kilometreyle 1925 yılında Missouri eyaletinde kaydedilmişti. Bu tarihteki hortum felaketinde 695 kişi hayatını kaybetmişti.

Eyaletteki arama kurtarma çalışmaları, hortum nedeniyle çatısı çöken bir mum fabrikasına odaklanmış durumda. Vali Beshear, hortum vurduğunda fabrikada 110 kişinin çalıştığını ancak şu ana kadar 40 kişi kurtarılabildiğini belirtti. Beshear, binadan "canlı olarak başka insanların da çıkarılmasının mucize olacağını" ifade etti.

Yetkililer, Kentucky'nin 10 bin nüfuslu Mayfield kasabasının da "yerle bir" olduğunu belirtti. Belediye başkanı Kathy O'Nan, CNN'e yaptığı açıklamada, kasabanın "kibrit çöpü" gibi dağıldığını ifade etti.

Amazon deposunda altı ölü

ABD'nin Illinois eyaletindeyse Amazon şirketine ait bir depoda çalışan altı kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. İtfaiye yetkilileri, hortumun yıktığı depodan en az 45 kişinin canlı çıkmayı başardığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, "trajedi" olarak tanımladığı hortum felaketinden etkilenen eyaletlere destek sözü verdi. ABD tarihinin en büyük fırtınalarından biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Biden, "Hâlen kaç can kaybı olduğunu ve hasarın tam boyutunu bilmiyoruz" dedi.

DW,AFP,rtr/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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