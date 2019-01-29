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ABD’deki hükümet krizi çözülüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 07:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 1 aydan fazla zamandır kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat’a kadar yeniden açılması konusunda Demokrat Parti üyeleri ile uzlaşmaya varıldığını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, Meksika duvarı bütçe krizi sebebiyle 1 aydan fazla kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat’a kadar yeniden açılması konusunda kongrede bulunan Demokrat Parti üyeleri ile uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 aydan fazla zamandır kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat’a kadar yeniden açılması konusunda Demokrat Parti üyeleri ile uzlaşmaya varıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika duvarı bütçe krizi sebebiyle 1 aydan fazla kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat’a kadar yeniden açılması konusunda kongrede bulunan Demokrat Parti üyeleri ile uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, Demokratlar ile geçici bir fon sağlama konusunda anlaşmaya vardıklarını ve ABD hükümetinin kapanmasına son vereceğini açıkladı. Trump, “Kısa bir süre içinde, hükümetimizi 15 Şubat’a kadar açmak üzere bir kararname imzalayacağım. Tüm çalışanların geri ödemelerini çok hızlı ve en kısa sürede geri almalarını sağlayacağım” ifadelerini kullandı.
Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde yaptığı açıklamada, “Bugün kapanmayı sona erdirmek ve federal hükümeti yeniden açacak olmamız ve yaptığımız anlaşmayı duyurmaktan gurur duyuyorum” dedi.

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