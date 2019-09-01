HOUSTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve on binlerce Müslümanı bir araya getiren "56. Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) Kongresi"ne Keşmir'deki son gelişmeler damga vurdu.

ISNA tarafından geleneksel olarak düzenlenen yıllık kongrenin bu yılki ana teması "Sosyal iyilik için süper gücün nedir?" olarak belirlendi.

Houston kentinde George Brown Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, Demokrat başkan aday adayları Bernie Sanders ve Julian Castro'nun ile Pakistan Başbakanı İmran Han da video konferans yoluyla katıldı.

ABD başkanlık yarışında öne çıkan bir ismin ilk kez katıldığı yıllık kongrede konuşan Vermont Senatörü Sanders, on binlerce Müslümana hitabında, "Keşmir" konusunda güçlü destek mesajları verdi.

Sanders, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hindistan yönetiminin Keşmir'deki otonomiyi sona erdirmesi, muhaliflere baskı uygulaması ve iletişimi bloke etmesi nedeniyle buradaki son durumdan dolayı endişeliyim. Hindistan'ın eylemleri kabul edilemez. ABD, uluslararası hukukun uygulanması ve Keşmir halkının iradesini yansıtacak Birleşmiş Milletler (BM) destekli barışçıl bir kararının alınmasına destek vermelidir."