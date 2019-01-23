ABD'deki köleliği anlatan ilk Arapça günlük yayımlandı

Günlüğün satılarında İbn Said'in Kuran'ı Kerim'in "Mülk" suresinde geçen "Allah'ın her şeyin sahibi olduğu" sözlerine yaptığı vurgu dikkati çekiyor.

İbn Said'in 1807 yılında Senegal'deki Fut Tur köyünde Batılı “kötü adamlar” tarafından diğer köy halkıyla beraber tutsak edilmesine ilişkin detayların yer aldığı günlükte, köy halkının 6 hafta süren yolculukla Güney Carolina eyaletinin Charleston şehrine getirilmesiyle başlayan 24 yıllık esaretin hikayesi aktarılıyor.

ABD Kongre Kütüphanesinin Afrika kökenli Amerikalı bir koleksiyoncudan elde ettiği ve internet sitesinde yayımladığı 28 sayfalık günlük, Afrika'dan kaçırılan ve ABD'ye götürülerek köleleştirilen Müslüman alim Ömer ibn Said'in yaşadıklarını anlatıyor.

Alim İbn Said tarafından yazılan günlüğün ABD'de köleleştirilen Afrikalıların durumuna ışık tutan ilk yazılı hatırat olduğu belirtildi.

Kongre Kütüphanesinden yapılan açıklamada, o dönemde kölelerin yazdığı günlüklerin tamamına yakının sahiplerince kontrol edilip değiştirildiği, ancak Charleston şehrinde Arapça bilen olmadığı için İbn Said'in yazdığı günlüğe müdahale edilemediği kaydedildi.

Bunun İbn Said'in günlüğünü tarihi belge olarak değerli kıldığının vurgulandığı açıklamada, hatasız bir dille kaleme alınan günlüğün o yıllarda Afrika'da eğitim seviyesinin yüksekliğini gösteren önemli bir bulgu olduğu belirtildi.

