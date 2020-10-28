ABD'deki Komplo Teorisi Hareketi QAnon Almanya'da İlgi Görüyor

Amerika’da hatrı sayılır düzeyde takipçisi bulunan komplo teorisi hareketi QAnon pandeminin başlangıcından bu yana Almanya’da da ilgi görüyor.

Almanya’da Corona virüsü vakalarının öngörülemeyen bir sonucu QAnon adı verilen komplo teorisi hareketinin takipçi sayısının artması oldu. Hükümetin iyi niyetinden şüphe edenlerin sayısının artması sebebiyle Almanya, ABD dışında bu hareketin en çok ilgi gördüğü ikinci ülke oldu.

Almanya’da başkent Berlin dahil birçok şehir Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında hükümetin aldığı önlemlere karşı protesto gösterilerine tanık oldu. Bu protestolara siyasi yelpazenin her kesiminden göstericiler katıldı. Ancak ilk kez Almanya sokaklarında bu göstericiler arasında ABD’de 2017 yılında ortaya çıkan aşırı sağcı komplo teorisi hareketi QAnon’un destekçileri de vardı.

Almanya’da aşırı sağcı partiler, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığı konusunda çalışmalar yapan Amadeu Antonio Vakfı uzmanlarından Miro Dittrich, “QAnon hareketinin savunduğu birçok teori aslında yeni değil. Birçoğu zaten var olan komplo söylemlerinde bir araya getirilen yapboz parçaları gibi. Ancak parçaları bir araya getirdiğinizde ortaya çıkan şey, dünyayı kötü bir Satanist ve pedofili seçkin grubun yönettiği iddiası” diyor.