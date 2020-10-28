ABD'deki Komplo Teorisi Hareketi QAnon Almanya'da İlgi Görüyor

Amerika’da hatrı sayılır düzeyde takipçisi bulunan komplo teorisi hareketi QAnon pandeminin başlangıcından bu yana Almanya’da da ilgi görüyor.
Almanya’da Corona virüsü vakalarının öngörülemeyen bir sonucu QAnon adı verilen komplo teorisi hareketinin takipçi sayısının artması oldu. Hükümetin iyi niyetinden şüphe edenlerin sayısının artması sebebiyle Almanya, ABD dışında bu hareketin en çok ilgi gördüğü ikinci ülke oldu.
Almanya’da başkent Berlin dahil birçok şehir Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında hükümetin aldığı önlemlere karşı protesto gösterilerine tanık oldu. Bu protestolara siyasi yelpazenin her kesiminden göstericiler katıldı. Ancak ilk kez Almanya sokaklarında bu göstericiler arasında ABD’de 2017 yılında ortaya çıkan aşırı sağcı komplo teorisi hareketi QAnon’un destekçileri de vardı.
Almanya’da aşırı sağcı partiler, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığı konusunda çalışmalar yapan Amadeu Antonio Vakfı uzmanlarından Miro Dittrich, “QAnon hareketinin savunduğu birçok teori aslında yeni değil. Birçoğu zaten var olan komplo söylemlerinde bir araya getirilen yapboz parçaları gibi. Ancak parçaları bir araya getirdiğinizde ortaya çıkan şey, dünyayı kötü bir Satanist ve pedofili seçkin grubun yönettiği iddiası” diyor.
Pandeminin başlamasıyla beraber QAnon destekçilerinin sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Telegram haberleşme ağında bu konuya ilişkin kanalların en büyüğünde pandemi öncesinde 20 bin takipçi varken takipçi sayısı şu an 125 bine ulaşmış durumda. Yani pandeminin başlangıcından bu yana takipçi sayısı her hafta iki katına çıkmış.
‘Yeni Sağın Ağları’ adlı kitabın yazarı Paul Middelhof bu artışın nedenlerinden birini şu sözlerle anlatıyor:
“Alman toplumunda bu önlemlerin doğru olmadığına, aşırıya kaçtığına ve sadece pandemiyle mücadele için değil, başka gizli bir amaç için uygulamaya konulduğuna inanan küçük bir kitle var. Ülke genelinde gördüğümüz protestolarla QAnon arasındaki bağlantı da bu sözde gizli amaç.”
Hükümetlerin Corona virüsü pandemisine karşı aldığı önlemlere şüpheyle yaklaşan sivil toplum kuruluşu Citizen’s Initiative’den (Vatandaş İnisiyatifi) aktivist Oliver Ginsberg, yurttaşların hükümete güvensizliğinin geçmişten gelen birşey olduğunu hatırlatarak, “Hükümetin anlattıklarına birçok insan şüpheyle bakıyor ve bunun için çok nedenleri var. Çünkü daha önce çok kez bize yalan söylediler. Bu yüzden insanlar elbette şüpheye düşüyor ve neler olduğuyla ilgili olarak başka bilgilere, başka kaynaklara yöneliyor” diyor.
QAnon hareketi birçok kişiye göre toplumun çok küçük bir bölümünü kapsasa da, bazı uzmanlar grubun internet üzerinden hızla büyüyor olmasının ve Almanlar’ın yüzde 30’unun komplo teorilerine inanma eğiliminde olmasının güvenlik riski yarattığı görüşünde.