ABD'deki Müslüman gençlerden Kongreye yoğun ilgi

WASHINGTON (AA) - İSLAM DOĞRU/HAKAN ÇOPUR - ABD’nin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından Washington'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen “Müslüman Haklarını Savunma Günü” etkinliklerine farklı eyaletlerden gelen gençler yoğun ilgi gösterdi. ABD'nin dört bir yanından gelen sivil toplum kuruluşu (STK) liderleri, aileler ve genç katılımcılar, başkent Washington'daki görüşmelerle ilgili izlenimlerini AA muhabirine anlattı. Gençlerin liderlik yeteneklerini geliştirme ve sivil katılımları artırma eğitimlerine odaklanan Maryland merkezli Genç Liderler Enstitüsünün (Young Leaders Institute) kurucusu Nadia Hassan, 14 ila 18 yaşlarındaki 20 genç kızdan oluşan delegasyonla “Müslüman Haklarını Savunma Günü”ne katıldıklarını belirtti. - "İslamofobi'nin gerçek olduğunu anlattılar” Kongre üyelerine yapılan ziyaretlerin, gençlerin endişelerini dile getirmeleri, demokratik sürecin bir parçası olarak hükümeti ve siyaseti değiştirebileceklerini görmeleri bakımından çok büyük fırsat olduğunun altını çizen Hassan, “Çünkü gençler çoğu zaman bu güce sahip olduklarını, öne çıkarak seçilmişlere fikirlerini beyan edip demokratik sürece katılma fırsatlarının olduğunu bilmiyor. Burada bunu fark etmeleri bile çok büyük göz açıcı bir olay.” diye konuştu.

Hassan, şunları kaydetti: “Genç kızlardan oluşan heyetimiz Kongre üyelerine yapılan ziyaretlerden çok memnun kaldılar, kendi hikayelerini paylaştılar; okulda, sosyal hayatta karşılaştıkları, medya veya hükümet tarafından pompalanan İslamofobi'nin gerçek olduğunu, korkularını aktardılar. Seslerini duyurabilecekleri birilerini bulmalarından dolayı ümitleri arttı. Eminim, buradan okula geri döndüklerinde daha özgüven içinde olacaklar.” - "Ilhan Omar'ı görmeyi çok istedim" Genç Liderler Enstitüsü himayesinde Müslüman Haklarını Savunma Günü'ne katılan öğrenci grubundan 16 yaşındaki Nasrin Ali, “Bu etkinliğe katıldığım için gerçekten çok mutluyum çünkü bir gün ben de Kongrede çalışmak istiyorum. Seçilmişlerin ofisine gidip onlarla konuşmak benim fikirlerimin bir şeyleri değiştirebileceğine inanmak gerçekten çok etkileyiciydi. Özellikle Ilhan Omar'ı görmeyi çok istedim ama müsait değilmiş, olmadı.” ifadelerini kullandı. Aynı grupla gelen 15 yaşındaki Amirah Myers da Kongredeki temaslardan sonra kendini daha güçlü hissettiğini belirterek “Şimdiye kadar siyaset hiç ilgimi çekmiyordu ama burada ülkemde neler oluyor, problemler nedir, bunlara özellikle mevcut siyasi atmosfer içinde daha fazla odaklanmam gerektiğinin farkına vardım.” değerlendirmesinde bulundu.

Grubun en genç katılımcısı 14 yaşındaki Rayah Williams da Kongre üyelerini yapılan bu ziyaret programından çok şey öğrendiğini belirterek artık hissettikleri ve inandıkları konusunda kendisine daha fazla güven geldiğinin altını çizdi. - "İleride ailelerimizin yerini alacak biz gençler için çok önemli” New York’tan oğlu Ahmet Elsayed ile iki arkadaşını Kongreye getiren Müslüman aktivist doktor Mahmud Elsayed da “Yakın bir zamanda yetişkin bir Müslüman olarak bu delikanlılar toplum içinde yerini alacak, onun için bu tecrübeyi yaşamalarını istedim. Bunlar bizim geleceğimiz.” diye konuştu. 16 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Elsayed de "Müslüman Hakları Savunma Günü"ne katılarak İslamofobi gibi Amerika’da ve dünyada Müslümanların yüz yüze kaldığı problemleri daha iyi anladığını belirterek “Bu etkinlik, şu an Müslümanların hakları ve eşitliği konusunda mücadele veren, ileride ailelerimizin yerini alacak biz gençler için gerçekten çok önemliydi.” dedi. - "Biz tohum ekiyoruz, onlar biçecekler” Müslüman Haklarını Savunma Günü’nü organize eden çatı kuruluşu ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO) Başkanı Usame Cemal de bu sene Washington'a gelen 400’den fazla katılımcının içinde ilk defa 150'den fazla genç olduğuna dikkati çekerek “Gençler bizim geleceğimiz ve şu an onların hayatları burada oluşturulan politikalar tarafından şekillendiriliyor. Bundan dolayı gençlerimizin bu süreçler nasıl oluyor, öğrenmelerini, aktif olarak katılmalarını ve gelecekte yapılacak seçimlerde aday olmalarını ümit ediyoruz.” diye konuştu.