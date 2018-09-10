ABD'deki Müslümanlar Trump'a karşı seslerini duyurmak için siyasete yöneldi

İSLAM DOĞRU/ DİLDAR BAYKAN - ABD'de Donald Trump yönetiminin azınlıklara karşı yürüttüğü ırkçı ve ayrımcı politikalar, şimdiye kadar ülkede siyasi alanda sessiz ve çekimser kalmış azınlık toplumlarını siyaset alanına çekiyor.

Trump’ın politikalarının hedefindeki toplumlardan biri olan Müslümanlar, kendilerinin “terörist” gibi gösterilmesinden ve Trump'ın bazı İslam ülkelerinden ABD'ye girişleri yasaklamasından sonra seslerini yükseltmek ve Trump'a karşılık vermek için seçilecek en iyi yolun siyasette etkin rol almak olduğunu dile getiriyor.

ABD'de yapılan araştırmalara göre, kasımdaki ara seçimlere, çoğunluğu Demokrat 90'dan fazla Müslüman adayın katılacağı belirtiliyor. Bu, 11 Eylül 2001 saldırılarından itibaren en yüksek aday sayısı olma özelliği taşıyor.

Florida eyaletinde 5 yıl önce kurulan ve 7 eyalette organize olarak Trump yönetimi ile çalışmalarına ivme kazandıran Emgage (Angaje olmuş Müslüman Amerikanları Güçlendirme Hareketi) adlı sivil toplum örgütü, özellikle Müslümanları siyasi arenada seçmen veya aday olarak daha aktif rol alması için harekete geçirmeye çalışıyor.