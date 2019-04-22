ABD'deki Müslümanların yıllık kongresi sona erdi

WASHINGTON (AA) - Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) ile Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) tarafından ABD'nin başkenti Washington'da ortaklaşa düzenlenen Müslümanların yıllık kongresi sona erdi. Bu yılki ana teması "İnsanlığı İyileştirmek: İslam'dan Dersler" olarak belirlenen, Walter E. Washington Kongre Merkezi'ndeki programda, ABD'nin 50 eyaletinden on binlerce Müslüman bir araya geldi. Cuma günü başlayan ve 3 gün süren kongrede İslamofobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi son zamanların gündemdeki konuları öne çıkarken, programın son gününe denk gelen Sri Lanka'daki terör saldırıları kınandı. - "Bu saldırılar diğer dinlere de yapılan saldırılar olarak görülmeli" ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sri Lanka'daki saldırıları en şiddetli bir biçimde kınadıklarını belirterek, "Bu saldırılar sadece Hristiyan dünyasına değil, diğer dinlere de yapılan saldırılar olarak görülmelidir. Uyum ve anlayışa en fazla ihtiyacımız olan şu zamanda bu tip saldırılar düşmanlıkları arttırır. Çok dinli çok ırklı bir toplum haline dönüştüğümüz bu çağda, bu tip saldırılarla toplumun bölünmesine müsaade etmemeliyiz." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

ICNA MAS kongresinin, bağnazlığı, ayrımcılığı ve nefreti dayatan güçler ile bunlara karşı toplumu bir araya getirmeye çalışanların en fazla çaba sarf ettiği bir zamana denk geldiğini kaydeden Cemal, dünyada yıkıma neden olan radikalliğe ve aşırı uçlara karşı birlik içinde mücadele etmek gerektiğinin altını çizdi. ICNA Araştırma Direktörü Muhammed Tarık Rahman da Sri Lanka'daki saldırıların yürekleri parçaladığını belirterek, "Hangi dine ait olduğuna bakmaksızın, bu saldırıları şiddetle kınıyor ve Sri Lanka toplumunun yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. En son Yeni Zelanda'da olan terörist saldırılar ile Sri Lanka'daki korkunç saldırılar birbiriyle bağlantılı görülmelidir çünkü hepimiz insanlık ailesine mensubuz." ifadelerini kullandı. ABD'deki Müslüman toplumunun birlik içinde daha güçlü olduğuna işaret eden Rahman, "Biz bütün şiddet ve nefret içeren söylem ve eylemleri kınıyoruz, bunların insanlık ailesine ait olmadığını vurguluyoruz. Dünyanın neresinde, şiddet ve teröre maruz kalan kim olursa olsun yanındayız." şeklinde konuştu.

- "Rekor katılım gerçekleşti" Başarılı bir kongre ve fuar programı gerçekleştirdiklerini belirten Rahman, 24 binden fazla kişi ile bu yıl ilk defa rekor düzeyde bir katılım olduğunu belirterek, "Dünyanın dört bir yanından gelmiş ABD'de yaşayan, her ülke, renk ve ırktan Müslüman toplum kongrede buluştu. İslam ümmetinin genel bir resmini görmek isteyen, kongredeki katılımcılara bakabilir." ifadelerini kullandı. Rahman ayrıca, bu yıl katılımcıların çoğunun 40 yaşın altında olduğuna da dikkati çekerek, "Gençlerimizin Kongre'ye ilgisi toplumumuzun geleceği açısından gerçekten çok önemli. Diğer önemli bir nokta da kadınların da katılımının bu sene erkeklerden daha fazla olduğunu gördük. Genelde azınlıkta kalan bu iki kesimin ilgisi bizi gerçekten sevindirdi." dedi. 150'dan fazla konuşmacı ve akademisyenin sunumlar yaptığı programda gündeme gelen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'nin Müslüman Minnesota Vekili İlhan Omar'ı hedef göstermesine de değinen Rahman, şunları kaydetti: "Trump ne yaparsa yapsın, bizi daha güçlü kılıyor. Onun davranışları kendi toplumumuz ve insanlık için bizi daha fazla çalışmamız için zorluyor, farkında olmadan bize yardım ediyor. Trump, İlhan Omar'a her saldırısı ile bizi daha fazla kenetlenmek, aktif olmak ve Omar'ı desteklemek için teşvik etmiş oluyor."

Kongreye California'dan katılan, ICNA'nın sosyal medya ve internet faaliyetlerinden sorumlu Vakkas Seyid de 44 yıldır devam eden bu kongrenin artık tek bir program olmaktan ziyade, birçok programı bir araya getiren bir platform haline dönüştüğünü söyledi. "ABD'de yaşayan Müslüman toplumunun her kesiminden, her alanından insanlar burada bir araya gelerek kendini tanıtma, diğerleriyle ilişki kurma imkanı elde ediyor." diyen Seyid, geçen yıl kongrenin fuar alanına 504 stant katılırken bu sayının bu yıl 625'e çıktığına işaret etti. - Türk stantlarına yoğun ilgi 150'den fazla konuşmacı ve akademisyenin İslamofobi, eğitim, aile, medya gibi birçok alana yönelik yaptığı sunumların yanı sıra kongre alanında ticari firmaların ve sivil toplum örgütlerinin kurduğu yüzlerce stant misafirlerin ilgi odağı oldu. Başta Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Turken Vakfı ve Zakat Foundation gibi organizasyonlar açtıkları stantlarda katılımcılara çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Bu yıl 4'üncü kez ICNA kongresine katıldıklarını söyleyen TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu, "Bu sene Türkiye'den ABD'ye okumaya gelen 20 öğrencimizle geldik. ABD'de yaşayan Müslüman toplumu görmeleri onlar için çok ilginç ve güzel bir deneyim oldu." dedi. Boston'dan 16 yıldır istinasız bütün ICNA kongrelerine katıldığını belirten Kemal Pasha standının sahibi Kemal Bozkurt da özellikle son yıllarda bu tür kongrelere Türk toplumunda kurumsal veya ailevi olarak katılımlarda artış olduğunu şahsen gözlemlediğini ve buna sevindiğini belirtti. Türkiye'den fuara katılmak için gelen Neva Sytle'ın sahibi Harun Kazık da "Son 3 yıldır ABD'de yapılan Müslüman kongre ve fuarlara katılıyorum. Burada insanların Türkiye'yi gerçekten ne kadar sevdiğine birebir şahit oluyorum. Bana Türkiye'de yaşamak istediğini, ev almak istediğini söyleyenler oluyor. Türk toplumunun ve firmalarının bu tip organizasyonlarda boy göstermesi gurur verici." şeklinde konuştu. - Sosyal Adalet için Beyaz Saray'a yüründü Kongrenin sonunda, ICNA bünyesindeki "Sosyal Adalet" platformu öncülüğünde bir grup Müslüman, kongre alanından Beyaz Saray'a doğru slogan ve ellerindeki pankartlarla protesto yürüyüşü yaptı.