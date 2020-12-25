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ABD’deki patlamanın şiddeti güvenlik kamerasında

25.12.2020 23:14 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Nashville kentinde park halinde bir araçta meydana gelen patlamanın şiddetini, çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası gözler önüne serdi.

ABD’nin Nashville kentinde park halinde bir araçta meydana gelen patlamanın şiddetini, çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası gözler önüne serdi. Görüntüde patlamanın şiddetiyle kapının açıldığı, camlarının kırıldığı yer aldı.

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde Noel sabahında park halindeki bir araçta meydana gelen patlamanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı FBI devralırken, polis olayın "kasıtlı bir eylem" olduğuna inanıldığını açıklamıştı. Araçtaki patlama anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası, patlama anının şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde patlamanın etkisiyle binanın giriş kapısının açıldığı, camlarının kırıldığı görüldü.

Patlama anı çevrede bulunan başka bir binanın da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, patlamanın şiddetiyle ortalığın savaş alanına döndüğü görülürken, alarmların çaldığı duyuldu. Olay yerine yakın bir apartmanda dairesinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde ise büyük bir gürültü duyulurken, patlamanın etkisiyle etrafın aydınlandığı görüldü.
Öte yandan patlamada şu ana kadar 3 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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